Путин трижды вспомнил про Крым

20.02.2019, Москва, Галина Шершнева

Президент РФ Владимир Путин трижды упомянул Крым в своем сегодняшнем послании к Федеральному собранию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В этом году начнется движение железнодорожному мосту, что даст мощный импульс развития Крыма и Севастополя. Кстати, спасибо мостостроителям и железнодорожникам: уже сделан обход вокруг Краснодара и подход к транспортной развязке на Кавказском побережье», – сказал Путин.

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Также он упомянул культурный кластер, который строится в Севастополе на мысе Хрустальный.

«Не позднее 2023 года заработают культурно-образовательные центры в Калинингаде, Кемерове, Владивостоке и Севастополе. Там будут представлены наши ведущие музеи и театры, а также филиалы творческих вузов, где учебный процесс начнется уже в следующем году», – сказал президент.

Третий раз он просто пошутил, говоря об устаревших ведомственных инструкциях.

«Они сохранились с советских времен «времен Очакова и покоренья Крыма». Я не 14-й год имею ввиду, а времена Грибоедова», – пояснил Путин.