Путин учредил федеральный спецфонд для участников СВО

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Президент РФ Владимир Путин предложил создать специальный фонд для адресной помощи семьям участников войны.

Об этом он заявил в ходе послания Федеральному собранию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш долг – поддержать семьи, потерявшие родных, близких, любимых, помочь им вырастить, поднять детей, дать им образование, профессию. Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почётом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты. Предлагаю создать специальный государственный фонд», – сказал Путин.

По его задумке, фонд будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, в получении новой профессии. Отдельная важнейшая задача фонда – организация высокотехнологичного протезирования для всех, кто в этом нуждается.

«Работа государственного фонда должна быть открытой, а сам порядок оказания помощи – простым, по принципу «одного окна», без казёнщины и бюрократии. За каждой семьёй, я подчеркиваю, за каждой семьёй погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплён свой, персональный социальный работник, координатор, который в ходе личного общения в режиме реального времени будет решать возникающие вопросы. Обращаю внимание: уже в этом году структуры фонда должны быть развёрнуты во всех регионах Российской Федерации», – подчеркнул Путин.

Он также распорядился организовать для всех военнослужащих двухнедельный отпуск раз в полгода без учета времени на дорогу до дому.

«Офицеры и сержанты, которые показали себя грамотными, современными и решительными командирами – таких очень-очень много, – будут в приоритетном порядке выдвигаться на вышестоящие должности, направляться в военные вузы, академии, служить мощным кадровым резервом для Вооружённых Сил. И, безусловно, они должны быть востребованы на гражданке, в органах власти всех уровней. Хочу просто обратить внимание коллег на это. Это очень важно. Люди должны понимать, что Родина оценивает их вклад в защиту Отечества», – сказал Путин.

Кандидат политических наук Александр Семенов предрекает, что российские чиновники будут драться за право возглавить новый фонд.

«Новый государственный фонд имеет все шансы превратиться в суперведомство: масштабный бюджет, личное внимание Самого и т. д., со всеми вытекающими из этого бонусами, преференциями и перспективами для руководителя этого фонда. Можно ожидать ожесточенную внутриэлитную схватку за должность главы этого суперфонда», – написал Семенов в своем ТГ-канале.

«Фонд фондом, конечно, но пока его юридическая конструкция не прояснена. Федеральная структура будет с филиалами или при региональных правительствах воссоздадут – вопрос. Впрочем, нагрузку с губернаторов за семьи участников СВО и ветеранов спецоперации никто не снимал. И не снимет. Жаль тех, кто до сих пор не ввёл практику закрепления за семьями СВО персональных кураторов. Тема-то лежала на поверхности, а теперь навалиться придётся», – считает бывший вице-губернатор Сахалинской области Дмитрий Федечкин.

Военкор Герман Клименко высоко оценил инициативы президента.

«Это реально архиважно и архинужно. Весь вопрос в реализации. Когда прошедшие горнило войны капитаны-майоры станут полковниками, а подполковники-полковники генералами, командующими армиями и округами, тогда мы увидим качественный рост наших ВС», – написал Клименко.