Путин вернул Донбасс к жизни – Союз Политэмигрантов Украины

26.04.2019, Москва, Валентин Филиппов

Выдачу российских паспортов жителям Народных Республик празднуют на площадях Донбасса и одесских кухнях. О ней верещат в сточных канавах киевской власти, а Совет Безопасности ООН даже организовывает экстренное совещание.

О сложностях, которые, дай Бог, ни в коем случае не возникнут при получении российских паспортов оплаченных кровью, обозревателю «ПолитНавигатора» Валентину Филиппову поведала лидер Союза Политэмигрантов Украины Лариса Шеслер.

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Валентин Филиппов: Лариса, здравствуйте. Я Вас поздравляю с большим светлым праздником.

Лариса Шеслер: Да, я сегодня вспоминала стихотворение «О чём трещат воробушки в последний день зимы? Мы дожили, мы дожили, мы живы, живы мы». И вот этот день – это прямо как последний день зимы, который те, кто остались живы, встретят просто счастливыми.

Валентин Филиппов: Хорошо, а давайте побудем немного циничными по поводу вот этих паспортов для ДНР и ЛНР.

Лариса Шеслер: Tрезвыми. Давай не будем циничными, будем трезвыми.

Валентин Филиппов: А скажите, в этом указе чего больше? Большой политики, желания прищемить Украину, желания заполнить демографическую яму в России или уже действительно какой-то твердой позиции Российской Федерации по отношению к Новороссии, или хотя бы к ДНР и ЛНР?

Лариса Шеслер: Я думаю, что больше всего здесь признаков геополитического разворота России. На мой взгляд, сегодня такой исторический день, который в моем восприятии близок к тому дню, когда Россия признала Крым. Это, может быть, пафосно сегодня звучит, но на протяжении последних 5 лет Россия на самом деле отступала, отступала «… досадно было, боя ждали, ворчали старики: что ж мы на зимние квартиры? Не смеют что ли командиры чужие изорвать мундиры о русские штыки?». И вот, наконец, сегодня мне кажется, что это какой-то день Бородина. Потому что подан жесткий сигнал. Все, разворота уже не может быть. Потому что как только на территории ДНР \ ЛНР появляется масса российских граждан, все вот эти разговоры о минских соглашениях, о реинтеграции Донбасса на Украину, можно закрыть, закончить, эта страница перевернута и не вернется никогда.

Валентин Филиппов: Ну, хорошо, если так случится, то по Украине может пойти цепная реакция. Когда уйдут эти регионы, в очередь станут следующие.

Лариса Шеслер: Естественно. Я думаю, в Кремле поняли, что с этой Украиной каши не сваришь, толку не будет. Меня что радует? Очень многие так восторженно восприняли эти результаты выборов и что чуть ли не пророссийского кандидата избрали. Но, судя по позиции Зеленского и судя по реакции Москвы, все понимают, что это абсолютно не лучший вариант для Донбасса, для России. Пришел человек, который будет продолжать политику русофобии, только изображать её в мягких перчатках. И из вот такого мягкого перехода под руку Соединенных Штатов будет создаваться иллюзия, что с этим можно договориться.

Валентин Филиппов: Ну, мы все радовались не потому, что рассчитывали на Зеленского, а радовались, что они докатились уже и до Зеленского. Как говорится, до мышей уже дотрахались.

Лариса Шеслер: Там демонстративно люди показали Порошенко, что его риторика «армия, вира, мова», она негативно воспринимается, негативно воспринялся его томос, негативно воспринялась его риторика, его «гэть от Москвы» и так далее. Конечно, в этом много положительного в этой кампании, для нас и для России. Но, тем не менее, все отлично понимают по риторике Зеленского, что Донбассу не стоит ожидать улучшений, а значит чего ещё ждать? Ещё 5 лет ждать?

Валентин Филиппов: Вы много сталкивались на практике с российским ФМС, с российским законодательством, с тем, как они его крутят-перекручивают. Уже пошли некоторые опасения от заинтересованных лиц, граждан ДНР\ЛНР, от нас, кто прошел через это все. Нет ли там каких-то зацепок? Там, например, указано, что надо иметь украинский паспорт. У массы людей его уже нет давно по разным причинам, вполне законным причинам, истек срок действия, заменен на паспорт ДНР. Выросло поколение с паспортами ДНР, у которых никогда не было украинского паспорта.

Лариса Шеслер: Вы знаете, я читала внимательно и много раз перечитывала этот закон, и я вытащила оттуда понимание, что в первую очередь будут нужны паспорта ЛНР\ДНР.

Валентин Филиппов: Вы же знаете, что в ФМС сидит девочка, которая говорит: «Вижу. А это где?». Ты ей говоришь: «Ну это же не обязательно». «Не обязательно, но принесите».

Лариса Шеслер: Там в списке документов, а главное в процедуре … ну человек, который сталкивался с миграционным управлением, понимает, что там просто максимально упрощена процедура. Ты приносишь паспорт ЛНР\ДНР, ты приносишь свой украинский паспорт, не важно, просрочен он или нет.

Валентин Филиппов: Ну, если ты его менял, у тебя его нет

Лариса Шеслер: Значит паспорт ЛНР\ДНР и свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, чтобы они могли получить российское гражданство и все. Подаешь заявление, у тебя его принимают, и через 3 месяца ты получаешь российское гражданство. То есть, эти все процедуры которые неизбежно проходили люди, получившие РВП, ВНЖ, медицина, язык, регистрация, доходы – это все исключается.

Валентин Филиппов: Но ехать надо на территорию РФ? Или какие-то передвижные пункты?

Лариса Шеслер: Сейчас за один день трудно сказать какова будет процедура. Я думаю, что вначале будут получать на территории Российской Федерации, первые группы людей. Это будут силовики ДНР\ЛНР, это будут официальные лица, это ополченцы и так далее. А потом вполне могут перенести это все и на территорию Народных Республик. Сейчас вообще сложно представить себе процедуру, но поскольку указ однозначно, вот просто однозначнейшим образом определяет всю эту процедуру, что получить в течение трех месяцев, я не думаю что миграционная служба начнет прикапываться и создавать какие-то препоны. Здесь будут проблемы в том, что могут потребовать паспорт ЛНР\ДНР, мы знаем, что их выдано очень мало, по сравнению с общим количеством …

Валентин Филиппов: Да, да

Лариса Шеслер: … людей, которые там проживают. Ну, значит будут давить на власти ЛНР\ДНР, чтобы они ускорили паспортизацию своих, проживающих на этой территории. Я в этом вижу много позитива и то, что исключен вот этот дополнительный бумажный оборот … ну, во-первых, если действительно нужно принять в гражданство сотни тысяч людей, миграционные службы и не смогут себя загрузить какими-то бумагами, которые требуют проверки. Действительно будет: принес паспорт – через 3 месяца получил паспорт, все. Конечно, мы боимся каких-то осложнений, каких-то подводных течений, подводных камней, но я все же надеюсь на лучшее. Где-то месяца два назад я написала статью об этом, когда первый раз в «Страна.юа» вышла об этом информация, что в Ростовской области готовятся выдавать паспорта ДНР\ЛНР. Я написала, что в Ростовской области за год выдают 10 000 видов на жительство, 10 000 гражданств и все эти инспектора заняты и каким образом они планируют обеспечить гражданством сотни тысяч людей? Это, вообще, не реально. Прочитав эту статью, мне лично написала Казакова, которая сейчас возглавляет ФМС, что мы их недооцениваем и что если …

Валентин Филиппов: … будет приказ …

Лариса Шеслер: да, если будет такой приказ, они его выполнят. У меня есть переписка с ней. И меня это очень обрадовало, я сказала «Это замечательно». И я поняла, что конечно процедура будет максимально упрощена, потому что в реальности пропустить сотни тысяч людей на каком-то миграционном пункте в Ростовской области при той процедуре, которая сегодня есть – это невозможно.

Валентин Филиппов: Хорошо, а нет ли опасности, что граждане Украины сейчас ринутся в ДНР и ЛНР прописываться, получать гражданство и начнется перетекание населения в ДНР?

Лариса Шеслер: Насколько мне известно, прописаться сегодня на территории ДНР и ЛНР очень трудно.

Валентин Филиппов: Знаю, да

Лариса Шеслер: Очень трудно и Вы знаете об этом. И очень трудно человеку из другого региона получить паспорт ЛНР и ДНР.

Валентин Филиппов: Да, мы тут в курсе, тут ополченцы мучились.

Лариса Шеслер: Это давно и это затронуло тысячи ополченцев, которые приехали со всей Украины защищать Донбасс. Ну, за последнее время я вижу, что многие уже смогли получить паспорт ЛНР\ДНР и являются полноценными жителями этого региона

Валентин Филиппов: А Вы знаете, Женя Крыжин? Этот знаменитый ополченец, толстый. Он же гражданин Российской Федерации. И он их задолбал, он же получил паспорт ДНР. Он ходил к ним и требовал паспорт ДНР, а у них для граждан России это не предусмотрено. Они говорят: «А тебе зачем? Ты же гражданин России». Он говорит: «Нифига себе. Я за вас воюю, дайте паспорт». И он добился.

Лариса Шеслер: Ну, ты знаешь нашего товарища, Юру Ковальчука …

Валентин Филиппов: Да, он позавчера получил на руки паспорт, уже повторно, уже второй.

Лариса Шеслер: Да, после освобождения. Ну, на самом деле там ополченцы уже практически все получают. Я думаю, что это будет не прям одномоментно, но, тем не менее и для остальных жителей Украины это показательно. Мы знаем, сегодня там прямо реакция …

Валентин Филиппов: Да, взрыв мозга. Но, Лариса, я так понимаю, что на обмене нашими пленными уже поставлен крест, судя по всему. Я вот смотрю, до этого указа продлили срок содержания Мефедову и Долженкову по Одессе, попытались взять под стражу Муравицкого. Репрессии, по большому счету, после поражения Порошенко только усиливаются и собственно этот указ Владимира Владимировича Путина, он же, наверное, этих фашистов разозлит и они ещё более прессовать начнут народ, который у них находится в заложниках.

Лариса Шеслер: Дело в том, что не надо их задабривать какими-то встречными шагами. В течение последних 5 лет уже столько делалось и реверансов и обещаний. Мы помним как обмен 17-го года, который, в общем-то, сорвали …

Валентин Филиппов: просто кинули

Лариса Шеслер: … да просто садистским таким образом, взяли и вернули граждан России обратно в тюрьмы. И что толку, что с ними пытались договариваться? По всей вероятности, вот именно исходя из этих положений, что они усиливают давление, они усиливают репрессии, они не хотят на самом деле реального обмена, Уже Зеленский там что-то сказал, что типа Медведчук не справился.… С ними договариваться нельзя. По всей вероятности принято решение: «Ну, если вы не хотите договариваться, если вы трындите по этим минским соглашениям, что якобы их должна выполнять Россия, ну получите». На самом деле, конечно, это просто какое-то немереное лицемерие. Они сейчас кричат, как это так, Россия выдает паспорта, будет выдавать паспорта. А на протяжении последних 5 лет Украина инициировала разрыв по границе, разрезала Донецкую область своими заборами и границами, невозможно переехать из одной части в другую. Плюс сотни тысяч донецких пенсионеров не получают пенсии, их лишили законных выплат, лишили всех социальных пособий, многодетных, инвалидов и так далее. На самом деле Украина сама первая отрезала население, сейчас там проблемы с электричеством, с водой. Они устроили им проблемы, а теперь возмущаются, что люди хотят жить нормальной жизнью и действительно для них счастьем и спасением является российский паспорт. Пусть они с Венгрией поразбираются, почему Венгрия дает паспорта венгерские в Закарпатье и успокоятся.

Валентин Филиппов: Лариса, что будет следующим ходом нашим? Ну, куда мы можем ещё усиливать ситуацию? Признавать ДНР\ЛНР?

Лариса Шеслер: Я считаю, что паспорта России должны получить все жители ЛНР\ДНР, то есть несколько миллионов человек. Это просто взорвет все мозги на Украине, потому что, реально, наконец все осознают, что они совершили. Что они сами своими руками отрезали Донбасс от Украины.

Валентин Филиппов: Не-е … Путин захватил … насильно выдал паспорта. Слушайте, уже в соцсетях они пишут: «Вот, видите, с Донецка всех будут вывозить на Дальний Восток».

Лариса Шеслер: Принудительно.

Валентин Филиппов: Да, принудительно на Дальний Восток.

Лариса Шеслер: Шаг сделан, он имеет необратимый характер. Забрать эти паспорта или отменить указ Путина будет невозможно, и Украина столкнется с тем, что на той территории, на которую она претендует – несколько миллионов российских граждан. Что они будут делать?

Валентин Филиппов: У них мозги поехали, они готовы выселять и расстреливать, для них это не проблема.

Лариса Шеслер: Руки коротки.

Валентин Филиппов: Они же, что касается Крыма: «ну вот, получили российское гражданство – будем выселять».

Лариса Шеслер: А дальше, я думаю, что Украина – это очень неустойчивое объединение, её уже сейчас разрывают на части, на самом деле. Я конечно далека от этих прогнозов катастрофических, которые многие наши политологи делали на протяжении 5 лет, что Украина развалится и так далее. Но на сегодняшний день, экономическая ситуация на Украине близка к критической. Потому что со следующего года снизится катастрофическим образом транзит газа. Это было второе решение по новой Украине после выборов, а первое, мы помним, было по приостановлению нефти и угля на Украину. Это катастрофа для украинской экономики. По всей вероятности, в России принято таки решение прекратить поддерживать Украину за счет российской экономики и это может решающим образом сказаться на будущем Украины.

Валентин Филиппов: Ну, хорошо. Огромное спасибо. Я ещё раз Вас поздравляю, Лариса. Я Вам желаю … Вы так много всего делаете … я Вам желаю, чтобы Вам нечего было делать уже наконец-то. Чтобы Вам перестали писать со всего бывшего Советского Союза с просьбами о помощи с ФМС …

Лариса Шеслер: Эта песня не закончится никогда, но конечно для меня сегодня очень счастливый день, я под впечатлением и очень мало таких событий, которые могут порадовать меня как сегодняшнее. До свидания.

Валентин Филиппов: Пока-пока