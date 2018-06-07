07.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Путин заявил, что украинская власть отказывается от Донбасса

Украина, вступая в новый избирательный цикл, специально усугубляет ситуацию на Донбассе.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня в ходе «Прямой линии», отвечая на вопрос писателя Захара Прилепина.

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«Нынешние украинские власти не решают проблему Донбасса, потому что им не нужны избиратели с этих территорий. Ясно, что за действующую власть они никогда не проголосуют. Если власти будут руководствоваться своими узкокорыстными политическими и экономическими интересами, продолжать грабить свой народ и откладывать деньги на черный день в оффшорах, ни к чему хорошему, это не приведет», – сказал Путин.

По его словам, мониторинговая миссия ОБСЕ в последние дни фиксирует увеличение количества обстрелов со стороны ВСУ.

«Зачем это делать? Нужно просто идти по пути выполнения Минских соглашений. Это нелепо с точки зрения конечного результата – восстановления территориальной целостности страны. Чем дольше это происходит, тем хуже для Украины. Мы приложим все усилия, чтобы ситуация разрешалась в рамках Минских соглашений», – подчеркнул президент РФ.