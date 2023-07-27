Рада отдала Конституционный суд Украины под руководство Запада

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Верховная рада приняла в целом законопроект о процедуре избрания на должности судей Конституционного суда Украины.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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О сути документа рассказала лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, подчеркнувшая, что, таким образом, высший судебный орган фактически отходит во власть Запада.

«Я могу вам сказать, что за закон вы сегодня принимаете. Я просто вам, возможно, расшифрую, если не у всех есть такое понимание. Вы сейчас принимаете закон, который прямо противоречит Конституции Украины. По Конституции Украины Конституционный Суд формируется по трети президентом, съездом судей и парламентом Украины. О чем этот закон? Создается абсолютно неконституционный орган – Совещательный совет, в котором дается право людям, которые Конституцией не прописаны вообще – кто эти люди, блин, покажите мне их, – президенту, съезду судей и парламенту указывать, каких кандидатов на должность Конституционного суда назначать. Вы понимаете, что делаете? Вы на суверенитете Украины ставите точку, потому что Конституционный Суд – это высший, вообще, судебный орган, который может, должен и обязан контролировать соблюдение Конституции во всех аспектах нашей жизни», – сказала Тимошенко.

Она подчеркнула, что этот документ фактически является плевком в глаза всей Украине.

«Если ваш Конституционный Суд будет формироваться на аутсорсинге, вы понимаете, что национальные интересы Украины и Конституция Украины уже в этом Конституционном Суде – не будут иметь никаких абсолютно возможностей защитить наши национальные интересы и Конституцию. Там будут действовать национальные интересы других государств, а, возможно, и крупных, глобальных корпораций, что угодно, но не национальные интересы Украины. Этот закон прямо противоречит нашей Конституции», – возмутилась Тимошенко.

С ней согласился и депутат Сергей Власенко, отметивший, что эти иностранные «советчики» обычно крайне некомпетентны.

«Нам предлагают процедуру, в которую нормальный уважающий себя профессионал никогда не зайдет. Потому что – кто его будет оценивать? Кто будет оценивать профессиональное состояние кандидата в судьи Конституционного суда? Какие-нибудь мальчики и девочки, которых назначат иностранные проекты? Так у нас на комитете сидели эти ребята, которые вообще не понимают ни как работает государство, ни что такое Конституция, ни что такое профессионализм, ни что такое Юриспруденция, они только умеют повторять политические мантры и кричалки», – возмутился Власенко.

Однако в ходе голосования законопроект поддержали 293 депутата из необходимых 226, решение было принято и в скором времени вступит в силу.