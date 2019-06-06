Рада подложила Зеленскому большую свинью

06.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинский парламент принял закон «О временных следственных комиссиях», увеличивающий полномочия и возможности парламента, а также устанавливающий процедуру отстранения президента с его поста в порядке импичмента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Законопроект № 1098 официально называется «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины».

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За него проголосовали 279 народных депутатов. Всего было подано 748 правок ко второму чтению.

Отметим, что процедура импичмента уже частично урегулирована Конституцией Украины и регламентом Верховной рады, а потому документ охватывает вопросы, связанные с деятельностью специальной следственной комиссии.