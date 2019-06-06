06.06.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Украина
Просмотров:

Рада подложила Зеленскому большую свинью

Украинский парламент принял закон «О временных следственных комиссиях», увеличивающий полномочия и возможности парламента, а также устанавливающий процедуру отстранения президента с его поста в порядке импичмента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Законопроект № 1098 официально называется «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

За него проголосовали 279 народных депутатов. Всего было подано 748 правок ко второму чтению.

Отметим, что процедура импичмента уже частично урегулирована Конституцией Украины и регламентом Верховной рады, а потому документ охватывает вопросы, связанные с деятельностью специальной следственной комиссии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть