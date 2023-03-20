Рада потребовала от Запада обеспечить возмещение убытков Украины с 2014 года

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Верховная рада Украины приняла обращение к правительствам других государств и международных организаций с требованием осудить Россию за «преступления, совершённые с 2014 года».

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ представил спикер Рады Руслан Стефанчук. Он обвинил Россию в «скрытой агрессии с 2014 года» и призвал парламенты стран западного блока наказать всех неугодных киевскому режиму, ввести против РФ новые санкции, а также исполнить решение «Международного уголовного суда» по аресту российского президента Владимира Путина.

После длинной русофобской речи Стефанчук перешёл к финансовому вопросу. По мнению бандеровцев, Запад должен обеспечить Киеву «выплату ущерба» и компенсацию всех издержек, которые понесла Украина со времён госпереворота 2014 года.

«Учитывая, что возмещение ущерба или убытков является неотъемлемой частью установления справедливости, обращаемся с призывом к правительствам, парламентам иностранных государств, международных организаций и парламентских ассамблей оказать поддержку в создании международного механизма по возмещению вреда или убытков, причиненных в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против Украины, создание международного механизма регистрации убытков, который стал бы инструментом сбора доказательств и информации, заявлений о вреде или убытках, причиненных физическим и юридическим лицам государства Украина в результате международно-противоправных действий Российской Федерации в Украине, или против Украины, совершившихся, начиная с 19 февраля 2014 года, а также инструментом продвижения и координации процесса сбора соответствующих доказательств», – призвал спикер украинского парламента.

После чего в ходе голосования документ поддержали 335 парламентариев из 226 необходимых, решение было принято.