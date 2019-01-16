//exit;
16.01.2019
 
Донбасс, Россия, Спецслужбы
Просмотров:

«Рамблер» схлопотал иск от министра связи ДНР

Симоновский районный суд Москвы принял к рассмотрению исковое заявление министра связи ДНР Виктора Яценко против интернет-портала «Рамблер».

Об этом сообщает московский региональный телеканал «360°», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Рамблер» распространяет информацию о государственной измене министра связи ДНР при том, что согласно статье 320 Уголовного кодекса ДНР, за государственную измену в военное время наказание — смертная казнь. Такие обвинения, хоть и беспочвенные, сами по себе опасны для человека, так как кто угодно может прочесть их и воспринять серьезно — совершить самосуд», — рассказал адвокат донецкого министра Алексей Кузнецов.

Юрист утверждает, что обнародованная «Рамблером» информация не соответствует действительности и была опубликована за день до того, как Яценко снова назначили министром связи ДНР. Сам же Яценко остается одним из немногих, кто работает в правительстве ДНР с первых дней провозглашения республики.

Исковое заявление Яценко соответствующим образом зарегистрировано и принято к рассмотрению. Первое слушание назначено на 24 января.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть