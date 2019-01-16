«Рамблер» схлопотал иск от министра связи ДНР

16.01.2019

Симоновский районный суд Москвы принял к рассмотрению исковое заявление министра связи ДНР Виктора Яценко против интернет-портала «Рамблер».

Об этом сообщает московский региональный телеканал «360°», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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«Рамблер» распространяет информацию о государственной измене министра связи ДНР при том, что согласно статье 320 Уголовного кодекса ДНР, за государственную измену в военное время наказание — смертная казнь. Такие обвинения, хоть и беспочвенные, сами по себе опасны для человека, так как кто угодно может прочесть их и воспринять серьезно — совершить самосуд», — рассказал адвокат донецкого министра Алексей Кузнецов.

Юрист утверждает, что обнародованная «Рамблером» информация не соответствует действительности и была опубликована за день до того, как Яценко снова назначили министром связи ДНР. Сам же Яценко остается одним из немногих, кто работает в правительстве ДНР с первых дней провозглашения республики.

Исковое заявление Яценко соответствующим образом зарегистрировано и принято к рассмотрению. Первое слушание назначено на 24 января.