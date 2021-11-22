Размышления «преступницы» о дне «гидности»

Новости Украины

Как-то, после очередного наезда нациков, мне понадобилась помощь адвоката. Адвокат начал с конкретики: «Первое, это нужно быть готовой к обыску. Нет ли у вас дома запрещенных предметов?». А когда ты задерган морально до состояния тряпичной куклы, реакция выходит обратная, и я через ха-ха принялась вспоминать, какая же у меня есть крамола.

Благо, книгу «Детям о Ленине» собака еще в прошлом веке съела, однако имеется дедов офицерский кортик, коллекция советских открыток и календариков, безусловно, как у многих, где-то завалялся флажок «СССР». Не говоря уже о новых приобретениях — всего-то восьмилетней давности, когда наклейки с триколорами, георгиевские ленточки и значки «Я говорю по-русски» просто так на улицах раздавали.

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Молчу уже о магнитах на холодильник с Кремлем или Ласточкиным гнездом. Только бог знает, куда это все ребенок растащил, на какие игрушки нахлобучил. Понимаю, что октябрятская звездочка может быть приколота к какому-нибудь медведю, а георгиевские ленточки привязаны к машинкам — дети же видели, что происходило вокруг, и дома, играя, копировали.

С фотографиями, опять-таки, что делать? Восемь лет назад ведь как — выходишь 9 Мая гулять, а георгиевские ленты вообще повсюду — люди привязывали их к детским коляскам, крепили на одежду. «Не хотите покатать вашего сына на пони?», а у пони вся уздечка в георгиевских ленточках — мне эти фото тоже уничтожить?..

В общем, я продолжала перечислять все, что у меня, как и у любого гражданина Украины, могло заваляться из табуированного, но адвокат был холоден: «Так вот этого всего не должно быть в квартире». «Как?!», — впала я в ступор. Сознание отказывалось принимать абсурд происходящего. Я, публицист, сама не раз писавшая об очередных «победах» эсбэушников на ниве рассекречивания пенсионеров за посты в «Одноклассниках» по случаю Дня Победы и Первомая, о полицаях, забивающих людей за портреты предков из Бессмертного полка, человек, чьи знакомые почти все прошли через обыски, почетный резидент «Миротворца» со всеми сопутствующими палками в колесах… Все равно отказывалась верить. И это еще изнутри, что же говорить о тех, кого судьба миловала жить на Украине и кто не верит в происходящее даже после прочтения официальных сводок… Понимаю.

«Игра в кальмара» по-украински — это если ты не убит за убеждения, чудом жив, несмотря на старания реформированной медицины, еще дышишь после уплаты коммуналки, то твою жизнь всегда можно сломать октябрятской звездочкой — по всем фронтам ты преступник. Причем, это гораздо дешевле, чем подкинуть наркотики. Вот о чем этот их проклятый праздник — «день достоинства и свободы», годовщина «революции гидности», которую чужие отмечают 21 ноября.

Хотя эту дату действительно стоит запомнить — 8 лет с начала массового истребления населения.

Да, важно, что к истреблению эти чужие, как и прежде, подходят «гидно». И хоть об их ничтожности, которой они «пышаются», сказано немало, копилка подвигов вновь пополнилась «разоблачением века». На этот раз нацики из ОПГ «Уличный фронт» накрыли «гнездо сепаратизма» в одесском тире, что в районе Аркадии, известном курортном районе.

Тир — и сразу ассоциация, что оттуда палят настоящими пулями по всем, кто, скажем, в вышиванках… Все оказалось гораздо прозаичнее и анекдотичнее. Там активисты обнаружили сувенирные магниты, на которых запечатлена легендарная гайдаевская троица Трус, Балбес и Бывалый, а именно — кадр из «Кавказской пленницы», где стоящий на коленях между Моргуновым и Никулиным Вицин изображен с флагом Украины, а на Моргунова налеплен флаг РФ. Надпись на магните гласит «Україна непереможна».

Может и не лучший креатив, и юмор кабацкий, зато отображающий реальное отношение одесситов к государству-оккупанту — кто не ненавидит, так не воспринимает. Что-то вроде частушек, которые не всегда умные, зато по-настоящему народные. И уж, казалось бы, сами герои классической комедии одним своим присутствием сглаживают раздражители, которые могут послужить триггером для людей с пограничным расстройством личности… Но только не в случае с профессиональными украинцами, которым за диагнозы и социальную угрозу еще и медали выдают.

«Сотрудники тира не видят никакой проблемы в том, что на восьмом году войны с Рашкой они втюхивают людям эту пропаганду. Казалось бы, большего идиотизма не найти, а он — в центральном туристическом районе Одессы. Полиция вызвана, протокол составлен, тир работать не будет, уверяю. Антиукраинская агитация уничтожена!», — похвастал в соцсетях глава организации Демьян Ганул.

К посту он прикрепил фото оперативно прибывших на место страшного преступления полицейских, и закидывание магнитов в костер.

А сам тир, скорее всего, сожгут.

Ну разве не «гидно»? Или вы там что, от молодого независимого государства каких-то нереальных свершений хотите — постройки космического корабля, бесплатной операции для ребенка с аппендицитом, тепла в квартирах, газификации сел, замены выгребных ям на туалеты в деревенских школах?.. Нет, молодое независимое государство пока только как дикая обезьяна по карманам шарить может и выхватывать оттуда все — монеты, магнитики, значки, ленточки. С одной лишь разницей — обезьяны этим не гордятся, и у них нет оружия.