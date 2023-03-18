Разведцелью американского дрона был «Турецкий поток» – генерал авиации

Владимир Гладков.  
18.03.2023 18:37
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, США


Место крушения в Чёрном море американского беспилотника говорит о том, что у США есть далеко не самые миролюбивые планы относительно газопровода «Турецкий поток».

Об этом в эфире «ОСН» заявил генерал-майор авиации, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Место крушения в Чёрном море американского беспилотника говорит о том, что у США есть...

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«Беспилотник непосредственно в том районе оказался неслучайно. Он находился в районе – там, где на сегодняшний день по дну Чёрного моря пролегает трубопровод «Турецкий поток». Это ещё раз говорит о том, что Америка не отказалась от тех целей, которые она преследовала в Балтийском море, а сейчас она эти цели преследует в акватории Чёрного моря.

То, что сам по себе беспилотник крутился в районе прохождения газопровода, ещё раз говорит о том, что Америка косвенно подтверждает, что имеет непосредственное отношение к взрывам на Балтике, и сейчас, судя по всему, вынашивает планы добраться до турецкого газопровода. Таким образом ещё и Турцию «слить», как «слила» Германию и другие европейские страны», – сказал Липовой.

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