Разведцелью американского дрона был «Турецкий поток» – генерал авиации

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Место крушения в Чёрном море американского беспилотника говорит о том, что у США есть далеко не самые миролюбивые планы относительно газопровода «Турецкий поток».

Об этом в эфире «ОСН» заявил генерал-майор авиации, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Беспилотник непосредственно в том районе оказался неслучайно. Он находился в районе – там, где на сегодняшний день по дну Чёрного моря пролегает трубопровод «Турецкий поток». Это ещё раз говорит о том, что Америка не отказалась от тех целей, которые она преследовала в Балтийском море, а сейчас она эти цели преследует в акватории Чёрного моря. То, что сам по себе беспилотник крутился в районе прохождения газопровода, ещё раз говорит о том, что Америка косвенно подтверждает, что имеет непосредственное отношение к взрывам на Балтике, и сейчас, судя по всему, вынашивает планы добраться до турецкого газопровода. Таким образом ещё и Турцию «слить», как «слила» Германию и другие европейские страны», – сказал Липовой.