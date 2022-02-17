Разведка ДНР: Украина пошла в наступление

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Новости Украины

Украинские вооружённые формирования предпринимают попытки наступления с юга с целью захвата подконтрольного ДНР азовского побережья и дальнейших наступательных действий.

Об этом говорится в экстренном сообщении пресс-службы Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, по информации разведки, украинцами осуществляется подготовка к высадке морского десанта, который планируется применить для захвата плацдарма на азовском побережье ДНР и осуществить наступление в тыл войск республики.

«Замыслом данной операции предусматриваются действия ударной группы на направлении Сартана-Коминтерново. В ее состав включены разведывательная рота и рота огневой поддержки из состава 36 отдельной бригады морской пехоты, а также сводная минометная батарея. Также в состав этой группы войдут несколько взводов 107-го батальона территориальной обороны, который из Запорожья будет переброшен в Мариуполь в ближайшее время. Для десантирования будут использованы катера, переданные Украине США в рамках военной помощи», – говорится в сообщении.

На фоне общего обострения уже появляется информация о повреждениях жилых домов в результате артобстрелов украинской армией.

Бывший спикер оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко также отмечает наступательные действия ВСУ на Луганском направлении.

«Получена информация о том, что Вооруженные формирования Украины предпринимают действия наступательного характера. Народная милиция ЛНР пресекает противоправные действия противника, и держит ситуацию под контролем», – написал Марочко.

Официальные представительства Народной милиции обеих республик сообщают, что защитники Донбасса ведут ответный огонь на подавление активности противника.

Донецкий депутат Владислав Бердичевский считает, что главную опасность сейчас представляют провокации Киева накануне вечернего заседания Совбеза ООН по Донбассу.

«У бандеровцев ещё есть три часа, чтобы устроить громкую провокацию. Могут включить любой вариант – вплоть до обстрела РЗСО населенных пунктов на временно оккупированной Украиной территории, как это было в Мариуполе и Краматорске в 2015 году», – предостерегает Бердичевский.