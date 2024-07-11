Реабилитация гитлеровцев и бандитов: процесс украинизации Киргизии ускоряется

В конце июня в Киргизии были приняты окончательные поправки в закон о реабилитации, о котором мы уже неоднократно писали. Этот тот самый закон, который был разработан еще в 2019 году при участии фонда «Сорос-Кыргызстан» и «Открытого правительства», финансируемого ЮСАИД. И направлен закон полную фальсификацию истории страны.

Ранее еще при предыдущем президенте Жээнбекове закон не смогли принять из-за поднявшихся протестов со стороны общественных организаций, ряда СМИ и открытых заявлений со стороны депутатов Государственной думы России.

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В этот раз точная копия законопроекта пятилетней давности была буквально протащена в парламенте её спикером – самым главным русофобом Нурланбеком Шакиевым, который является креатурой и ставленником нынешнего президента Садыра Жапарова.

Расчёт, как и в случае с Казахстаном, где в декабре прошлого года прошла своя тотальная реабилитация жертв «сталинских репрессий», строился на том, что в Москве не будут заострять внимания на этой тематике в ситуации жесткой конфронтации с НАТО на Украине. В Бишкеке, как и в Астане, рассчитывают, что в Кремле просто благополучно закроют глаза на ползучую украинизацию.

Уже неоднократно в своих прошлых материалах я указывал и еще раз видимо необходимо повторить, что подобные законы, как и ранее принятый закон о государственном языке, направленные на окончательную декоммунизацию и дерусификацию, диктуются со стороны Вашингтона, их принятие не случайное явление, а целенаправленная политика правящей элиты, демонстрирующей свою лояльность англосаксам.

Необходимо отметить, что данный законопроект появился не на пустом месте. Он вписывается в общую стратегию Запада по дестабилизации постсоветского пространства. Поэтому изначально информационную поддержку законопроекта осуществляют преимущественно прозападные НПО, СМИ и эксперты, что также свидетельствует о его ангажированности.

Подобные законопроекты уже были реализованы на Украине и в Грузии, где тема сталинских репрессий активно используется для разжигания антироссийских настроений и оправдания русофобской политики. Очевидно, что в нашем случае мы имеем дело с аналогичной попыткой внешнего вмешательства во внутренние дела страны.

Интересно, что прозападные силы намерены оправдать не только тех, кто был репрессирован в 30-е, но и в момент установления советской власти в 1918-1920 годах. Особо цинично выглядит предложение реабилитировать жертв «красного террора» периода гражданской войны при полном игнорировании жертв «белого террора» и тех, кто погиб от рук басмачей, которые не менее многочисленны и заслуживают сочувствия и памяти.

Авторы законопроекта пытаются представить историю однобоко, выставляя одну сторону исключительно жертвами, а другую – исключительно палачами. Такой подход неприемлем, поскольку искажает историческую правду и препятствует объективному осмыслению прошлого, показывая, что все беды были связаны с «русскими коммунистами» и тогдашней Москвой.

Важно отметить, что действующее законодательство уже предусматривает механизмы реабилитации жертв политических репрессий. За последние годы многие граждане были обоснованно реабилитированы, и этот процесс продолжается.

Создание нового закона не является насущной необходимостью. Более того, существующая правовая база позволяет проводить реабилитацию точечно, с учетом всех обстоятельств дела, в то время как новый законопроект грозит массовой и необоснованной реабилитацией лиц, которые ранее не подпадали под неё в силу уголовных преступлений, участия в бандитских нападениях и басмаческих отрядах, в актах терроризма, шпионской деятельности, а также в работе на гитлеровскую Германию в составе Туркестанского легиона вермахта и восточно-мусульманских частей СС.

На это указывает и кандидат исторических наук, доцент Павел Дятленко, считающий принятый Жогорку Кенешем закон о реабилитации жертв политических репрессий неправовым и содержащим серьезные политические противоречия.

«Разработчики законопроекта предлагают чрезмерно и необоснованно с правовой и исторической точки зрения расширить круг лиц, которые подлежат восстановлению в правах. Кого они предлагают объявить пострадавшими от политических преследований? Уголовников, террористов, агентов и пособников иностранных спецслужб, басмачей (то есть преступников, которые были осуждены за совершение особо тяжких и тяжких уголовных преступлений), участников банд, религиозных радикалов, националистов, контрабандистов, уклонистов от военной службы и уплаты налогов, осужденных за диверсии, саботаж, должностные, имущественные и хозяйственные преступления. Такой подход по героизации преступников не имеет ничего общего с правосудием и исторической правдой. Кстати, статьи за совершение подобных преступлений есть в действующем УК КР», – отмечает историк.

Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что в результате принятия этого закона будет вскоре создана общественную комиссия по реабилитации, куда войдут как раз представители прозападных НПО, либеральные антироссийские деятели, которые и проведут ту самую массовую реабилитацию всех подряд, которая недавно состоялась в соседнем Казахстане по такой же схеме.

В действительности переписывание истории, объявление СССР преступным государством, осуществлявшим геноцид местных народов, несёт прямое прикладное значение – превратить Киргизию и все республики бывшей советской Средней Азии в окончательную колонию Запада, так как это типичный инструмент порабощения. И фальсифицируя прошлое, меняется тем самым сознание нового поколения, которое уже не видит в нынешних англосаксонских колонизаторов своих врагов, а возможно даже рассматривает в качестве неких «освободителей».

Этим подрывается воля к сопротивлению и критическое осмысление нынешней действительности, когда ресурсы и важнейшие месторождения Киргизии уплывают в руки американских и британских добывающих компаний. Об этом напрямую говорит известный российский политолог и эксперт по Центральной Азии и Афганистану Никита Мендкович.

«Недавно власти республики испугались общественного протеста из-за планов отдать Великобритании месторождение Кызыл-Омпол для добычи урана и титаномагнетита. Перестройка общественного сознания должна позволить делать такие вещи безболезненно, чтобы любые критики прятали голову в плечи от окриков англосаксонских колонизаторов. Нужно, чтобы люди говорили себе: «Свободно никогда не жили и историю не творили – не будем и начинать. Вон рассказывают раньше людей подряд расстреливали, а эти придут и только пограбят. Может даже монетку на бедность подадут». Переписывание истории, байки о «русской колонизации» – всего лишь маскировка реальной колонизации региона западными державами. Потомки граждан СССР – неудобное население для западников, поэтому они хотят отнять у народа память», – отмечает эксперт.

Надо тут отметить важное обстоятельство – что все действия властей Казахстана, Киргизии и Узбекистана, где в мае этого года реабилитировали еще 200 лидеров басмаческого движения, происходят по одной общей американской кальке. И положил начало процессу массовой реабилитации как раз этот самый законопроект, подготовленный фондом «Сорос-Кыргызстан» и «Открытым правительством» в 2019 году. Он лёг в основу указов и решений президентов Токаева и Мирзиёева, а теперь ещё и принят окончательно Жапаровым в КР.

Такова логика процесса украинизации Центральной Азии, которая аналогичным образом идеологически, политически и информационно отрывается Западом для целей колонизации и дестабилизации постсоветского пространства по периметру границ Росси и Китая. Игнорирование этого процесса может вылиться в появление враждебных режимов и в афганизации региона.