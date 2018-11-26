Лавров приятно удивлен реакцией ЕС на истерику Порошенко

26.11.2018, Москва, Галина Шершнева

Вчерашние заявления Евросоюза по ситуации в Керченском проливе приятно удивили МИД РФ. Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«У нас нет иллюзий насчет того, что запад взял курс на безоглядную поддержку президента Порошенко и его режима. Хотя вчерашние призывы со стороны Евросоюза и к России, и к Украине проявлять сдержанность наводят на определенные мысли. Если и к Украине адресуется призыв наравне с Россией, значит, Киев в глазах своих западных спонсоров совершил вещи, которые они не одобряют. Надеюсь, украинские власти сделают из этого необходимые выводы», – сказал Лавров.

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С другой стороны, он раскритиковал требование внешнеполитической службы ЕС к России прекратить инспекции судов в Керченском проливе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«ЕС по-прежнему пытается цепляться за какие-то аргументы, в которых нет никакого резона. Эта инспекция проводится в полном соответствии с имеющимися договоренностями, в том числе, с Украиной. Она не привела ни к единой жалобе со стороны ни одного проинспектированного судна. Я бы попросил наших коллег в Евросоюзе обращать внимание на фактическую сторону дела и не создавать проблемы там, где ее нет», – сказал Лавров.