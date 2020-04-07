07.04.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Реформа МВД Украины подарила России 20 тысяч специалистов – Москаль




Стараниями майданных реформаторов сейчас МВД Украины испытывает острую нехватку кадров, а люстрированные правоохранители давно нашли себе работу по специальности в России.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил экс-глава Луганской и Закарпатской ОГА, генерал-лейтенант внутренних дел Геннадий Москаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему я против всех реформ? Потому что ни одна реформа в Украине не прижилась. Если прижилась, может я чего-то не знаю? Реформа полиции: каким был народ, думал, что наконец, как фотографировался селфи с новой украинской полицией, которую две грузинки создали. Потом одна поехала в Париж, другая я не знаю куда за границу, и на том вся реформа.

Сегодня там страшный некомплект, про это МВД тихо молчит. То есть, если что будет, то некому что-то [делать]. Те, кто знал и что-то в этом понимал, они уже давно люстрированы, уволены», – заявил Москаль.

«Я не открою тайну, что все, кого уволили, знаете, где нашли себе работу? В РФ. По моим данным, от 15 до 20 тысяч там работает уволенных работников милиции. Особый спрос на работников уголовного розыска, по борьбе с наркотиками и следователей. У нас не хватает, потому что у следователей вот такая куча дел, и они не знают, что приоритет, что давать в суд и так далее.

Видите, СБУ, несмотря на все политические бури, как-то держится, потому что она ещё не прошла эту всю реформу. Все остальные реформированы», – заявил Москаль.

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