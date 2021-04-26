Рейдеры массово лишают украинцев земли

26.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

На Украине начали массовые рейдерские налёты и присвоение земельной собственности, за которыми стоят представители власти и даже некоторые депутаты парламента.

Об этом в ходе заседания согласительного совета украинского парламента заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Украинскую землю сегодня рейдерят. У меня в руках обращение от 425 собственников паёв – людей, которые сдали свои паи в кооператив, спокойно себе зарабатывали. Но тут ворвались рейдеры.

И чёрный регистратор Ульяна Товкайло просто по-чёрному переписала эти паи на компанию, которую назвали так же, как назывался этот кооператив.

У 425 человек забрали деньги со счетов, землю, забрали зерно, сгноили урожай. А потом, когда люди встали защищать – навели титушек, побили их, травмировали, сделали калеками. Люди пошли в суд, в силовые структуры. Их кто-то защитил?» – сказала она.

Юлия Тимошенко подчеркнула, что такая ситуация происходит по всей стране – и более того, за этими схемами стоят представители власти

«Люди сами, с юристами, сделали полную карту того, как также само подвергаются рейдерским налётам такие же кооперативы по всей стране. И в этом материале они написали, что за этим стоит руководитель аграрного комитета Николай Сольский. И судьи все, и силовые структуры – все на стороне рейдеров», – добавила депутат.