«Решающую роль в освобождении ЛНР сыграли местные бойцы» – Кедми

Новости Украины

После освобождения всей территории Донбасса российские войска совместно с армией ЛДНР продолжат освобождение территорий Украины.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил израильский военный эксперт, экс-глава агентства «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что произошло сейчас, вот первый этап – это завершение освобождения Луганской области, будет, я думаю, по аналогии подобная же встреча очень скоро после освобождения Донецкой области, а потом эти планы (освобождения территории Украины – ред.) начнут реализовываться. Это говорит о том, что эта операция принимает совершенно другие размеры, о которых кто-то пытался догадываться, кто-то пытался говорить, кто-то пытался фантазировать. Но как факт – планы продолжения наступления на территорию Украины российской армией уже существуют, они будут осуществляться», – отметил Кедми.

Он добавил, что решающую роль в сражениях и освобождении ЛНР сыграли местные бойцы.

«Я должен отметить, что решающую роль по количеству участвующих в сражении сыграли милиции ДНР и ЛНР. Они вели самые напряженные бои, если мы говорим о Мариуполе, если мы говорим обо всех сводках, которые сегодня были. Когда война на их территории заканчивается, часть из них пойдет домой, надо восстанавливать республики. И только небольшая часть примет участии в продолжении этой операции, поскольку это тоже Украина, которая уже им не чужая. По крайней мере, территория и народ. Это тоже надо принять во внимание. Так что все еще будет продолжаться», – уверен эксперт.