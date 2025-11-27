Режим Санду на пороге выбора: энергетическая смерть – или политическая

Молдова рассматривает возможность частичного возобновления закупок электроэнергии у Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье и принадлежащей компании Интер РАО.

Госкомпания Moldelectrica объявила тендер на поставку электроэнергии в 2026 году для покрытия потерь в сетях (это 2-2,5% годового потребления Молдовы). Среди участников оказалась и Молдавская ГРЭС, сотрудничество с которой Кишинев прервал около года назад. На прошлой неделе руководство Moldelectrica уже побывало на электростанции с официальным визитом.

Напомним, до 1 января 2025 года МГРЭС обеспечивала до 90% потребностей Молдовы в дешевой электроэнергии, которая вырабатывались из российского газа. Поставки прекратились после того, как Украина заблокировала транзит Газпрому, и Кишинев переориентировался на закупки на Украине и в Румынии.

Что означает этот шаг Кишинева? Изменится ли энергетический баланс страны? Обсуждаем это с автором интернет-издания «Междуречье – terriтория доверия» Сергеем Ткачом.

– Что побудило Moldelectrica вновь рассмотреть Молдавскую ГРЭС как потенциального поставщика после отказа Кишинева от контракта в 2025 году? Насколько важен этот тендер для энергобезопасности Молдовы?

– Есть официальное объяснение министра энергетики Дорина Жунгиету. Он говорит, что «недавние переговоры между Moldelectrica и МГРЭС носили исключительно технический характер, и станция не может участвовать в тендерах на услуги по балансировке». Это значит, что обращение к Молдавской ГРЭС возможно лишь в случаях, когда на румынском рынке не удастся купить необходимый объем. А такой риск существует.

Эксперты говорят, что РМ может импортировать из Румынии лишь ограниченное количество электроэнергии. Речь идет о 225 МВт·ч в час летом и 315 МВт·ч зимой. А потребность, по данным правительства, составляет 600 МВт·ч.

Покрыть недостающие объемы за счет Украины теперь не получится. Поэтому возможности МГРЭС нельзя игнорировать.

– Кишинев стремится к независимости от российских ресурсов. Не подорвет ли потенциальный контракт с МГРЭС долгосрочные цели Молдовы по интеграции в европейскую энергосистему? Какие подводные камни могут быть в наметившемся сотрудничестве?

– Если сотрудничество будет, то, на мой взгляд, по такой схеме… На деньги ЕС приобретается для выработки электроэнергии газ, и он поставляется Молдове для передачи его Молдавской ГРЭС. А та уже поставляет на правый берег электроэнергию. То есть, это уже европейская электроэнергия. Пока военный конфликт на Украине продолжается, скорее всего, закупок у Молдавской ГРЭС не будет.

– Для выработки электричества для Молдовы придется увеличить объем газа для Приднестровья (поставляемых сейчас 3 млн кубометров в сутки хватает только на внутреннее потребление). Как Кишинев может обеспечить этот дополнительный объем, если он ранее посчитал, что ему дешевле покупать электричество на Украине и в Румынии, чем поставлять европейский газ в Приднестровье?

– Из-за уничтожения энергетических мощностей и инфраструктуры на Украине наш регион движется по направлению к форс-мажорным обстоятельствам. Как будут действовать те или иные игроки, очень сложно предсказать. Но несмотря на заявления румынского руководства о поддержке Молдовы, мы знаем, что нам продают электроэнергию по более высокой цене, чем Венгрии и Болгарии. И Бухарест будет думать прежде всего о себе, а не о братьях-молдаванах.

Поэтому в правительстве обязаны рассматривать варианты, как выйти из критической ситуации, когда купить на Западе электроэнергию не получится. И если других возможностей не будет, то Кишиневу придется обратиться к Молдавской ГРЭС. По той схеме, которую я описал выше.

Но как бы ни обставили это молдавские власти, мы будем наблюдать крах всей политики правящей партии, хотя нынешняя молдавская власть для самосохранения готова и к отключениям для населения, лишь бы не обращаться к российским энергоносителям. Российские энергоносители для Майи Санду и ее команды – политическая смерть.