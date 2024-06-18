РФ и КНДР дадут ответ на формирование блока Вашингтон – Токио – Сеул

Олег Кравцов.  
18.06.2024 10:17
  (Мск) , Москва
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Дзен, КНДР, Политика, Россия


Сегодняшний визит президента РФ Владимира Путина в КНДР выводит отношения между двумя странами на стратегический уровень.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Константин Асмолов.

Сегодняшний визит президента РФ Владимира Путина в КНДР выводит отношения между двумя странами на...

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«С моей точки зрения, основная цель визита — это очерчивание перспектив сотрудничества на стратегическом уровне с учетом современной международной обстановки, потому что после визита Ким Чен Ына уровень приграничных и министерских контактов демонстрирует очень серьезную вовлеченность. Это говорит о том, что на саммите первых лиц будет обсуждаться в том числе ответ на формирование блока Вашингтон – Токио – Сеул, который оправдывает свое существование угрозой со стороны Северной Кореи и «тайным» сотрудничеством Москвы и Пхеньяна, — сказал аналитик «Известиям».

Впрочем, он обратил внимание на проблему: развитие сотрудничества с КНДР затрудняют санкции, за введение которых в ООН ранее голосовала и Россия.

«У Москвы довольно сложный выбор, потому что на одной чаше весов — потенциальная выгода от сотрудничества с Севером, а с другой — потенциальные санкции со стороны международного сообщества», – считает Асмолов.

По его словам, есть и другие риски. Так, Южная Корея пока не поставляет вооружение Киеву, хотя на этом настаивают США. А вот укрепление связей России и КНДР может стать дополнительным аргументом для Сеула, чтобы изменить свою позицию, не исключает аналитик.

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