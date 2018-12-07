РФ хотят включить в архитектуру европейской безопасности

07.12.2018, Москва, Олег Кравцов

Россия – это очень важная страна, которая в последнее время повысила свою роль в мире, а потому с ней необходимо считаться.

Об этом в интервью ТАСС и “Российской газете” рассказал премьер-министр Греции Алексис Ципрас, отметивший, что его страна соблюдает свои обязательства в рамках членства в ЕС и НАТО, но при этом сохраняет нерушимое право иметь отношения взаимного уважения и сотрудничества с другими силами.

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Он также добавил, что много раз высказывался о необходимости посмотреть на безопасность в в Европе “как на единую рамку, в которой не может отсутствовать Россия”.

“Не может быть никакой архитектуры безопасности, которая не включает и Россию. Это – мое мнение, и я его оглашаю постоянно уже три с половиной года, когда нахожусь на европейских форумах в статусе премьер-министра. Одновременно мы увидели, что в последнее время ухудшается то, что мы называем региональной безопасностью. Есть риски, все более обостренные, которые могут быть преодолены только в диалоге и в реализме.

Россия – это очень важная страна, которая в последнее время повысила свою роль через Средиземноморье, через Ливию и через Сирию, на Ближнем Востоке и в Афганистане, поэтому никто не может не принимать ее во внимание, не может не разговаривать с ней. И я верю, что через диалог, через обсуждение и через взаимное уважение мы можем выстроить единую архитектуру безопасности в нашем регионе”, – подчеркнул Ципрас.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, греческий премьер с оговорками поддержал антироссийские санкции.

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