РФ начала охоту на Зеленского, Залужного и Буданова – Фесенко

Россия ведёт охоту на первых лиц киевского режима, а то, что при их посещении прифронтовых территорий внезапно прекращаются обстрелы – простое совпадение.

Об этом на канале киевского журналиста Александра Шелеста заявил обслуживающий интересы офиса президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я слышал от наших информированных источников, Россия как минимум последние месяцы ведёт целенаправленную активную охоту за всеми ключевыми фигурами украинского сопротивления, включая первых лиц политического и военного руководства – это касается и Зеленского, и Буданова, и Залужного. Отсюда и эти фейки [о смерти Залужного, Буданова], это ведь не только тупая пропаганда. Дело в том, что те люди, которые ведут охоту, а это касается и ракетных ударов по местам пребывания первых лиц, они хотят получить результат. Они ударили, информации у них нет, попали – не попали, какие-то источники говорят – вроде бы попали, им хочется побыстрее прокукарекать, видите, какие мы молодцы. Как и наши, не буду говорить кто, сообщали тоже – а вот по Делимханову попали, убили Делимханова. Удары наносятся. Кстати, недавно кто-то в интервью западным изданиям признали – удары были, тоже не секрет. И по острову были удары, по штаб-квартире военной разведки, поэтому это даже публично признаётся. Удары пытаются наносить по месту пребывания наших военных руководителей и по Зеленскому. Я бы не поддавался на эти уловки, что есть некие договорённости. Может быть, они и были, но за Зеленским тоже идёт охота», – рассказал Фесенко.

Шелест уточнил, почему же не стреляли в Зеленского, когда он был в Херсоне.

«Подождите-подождите, слушайте, в Херсоне же не стреляют 24 часа без перерыва. Есть же паузы в обстрелах, – запротестовал политолог. – Теоретически я допускаю, что есть какие-то договорённости, но я с доверием отношусь к информации, которую получил от информированных людей. Это не случайные люди, не блогеры, которые не имеют никакой военной информации. Они общаются в том числе с ключевыми фигурами. Они знают, о чём они говорят».

Он добавил, что меры безопасности соблюдаются у президента очень тщательно, потому что риски есть.

«Давняя тема, почему не обстреливают Печерск. Попытки обстреливать уже были за последние месяцы, но не всегда получается, слава богу, уже ПВО работает. Раньше, по разным данным, срабатывал фактор Лавры и китайского посольства. А сейчас последние несколько месяцев, с апреля или чуть позже-раньше, охота возобновилась», – заверил Фесенко.