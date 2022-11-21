Рогозин пообещал бойцам ДНР «под ёлку» – новые отечественные беспилотники

21.11.2022  20:48 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика


В декабре в ДНР уже будут опробованные в боевых условиях новые отечественные артиллерийские разработки, а до конца зимы планируется испытать и полностью наладить крупные поставки новейших ударных беспилотников.

Об этом в интервью донецкому телеканалу «Юнион» рассказал экс-глава «Роскосмоса», руководитель военно-промышленной компании «Царские волки» Дмитрий Рогозин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В декабре в ДНР уже будут опробованные в боевых условиях новые отечественные артиллерийские разработки,...

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«В первой декаде декабря мы привезём первую партию «умных прицелов» для миномётов, которые здесь испытали. Дальше, мы привезём комплексы космической связи, которую тоже мы здесь испытали, и они себя зарекомендовали. Это очень хорошо, потому что – в условиях отсутствия сотовой связи или противодействия противника система, называть её не буду, мы её, скажем так, легендируем, но она есть, и уже изготовлены комплекты. Это обеспечит – гораздо большую мобильность и управляемость артогнём», – отметил он.

«И я надеюсь, что до конца декабря, то есть – под ёлочку, мы привезём первые наши новейшие разработки беспилотников, в том числе и ударных, и здесь уже и опробуем. Если они дадут результат, а я уверен, что всё должно получиться, то мы до конца зимы начнём уже какие-то серьёзные поставки сюда», – рассказал Рогозин.

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