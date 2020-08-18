России предлагают поймать рыбку в мутной белорусской воде

18.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может быть свергнут не в результате силовых действий оппозиции, а по итогу заговора своего окружения.

Об этом в эфире интернет-канала CzarStream заявил белорусский политолог Кирилл Аверьянов-Минский, которого лишили гражданства из-за якобы антибелорусской деятельности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, против Лукашенко уже настраиваются элиты, которые могут вынудить его уйти. В этом случае вероятным следующим главой государства станет арестованный ныне экс-кандидат в президенты Виктор Бабарико.

«Его к этому принудит его окружение – те люди, которые составляют элиту. А произойдет это в том случае, если они увидят, что никакой социальной базы у их руководителя нет. А это произойдет в том случае, если забастовка общереспубликанская пройдет в полноформатном режиме. Перебегать на сторону протестующих белорусская элита уже начала, все-таки, посол в Словакии – не самый последний человек в белорусском государственном аппарате…

Здесь, на мой взгляд, никакого силового принуждения к отставке не будет, с точки зрения силового принуждения с улицы, а будет переворот внутри элиты. После него, скорее всего, будут выборы, на которых победит Бабарико. Но еще раз повторяю, это не будет означать для русских катастрофы, потому что будет мутная вода, будет окно возможностей и будет можно в этой мутной воде что-то поймать», – заявил Аверьянов-Минский.