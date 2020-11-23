«России придется пробивать коридор к Приднестровью».

23.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Недавнее требование о выводе российских войск из Приднестровья, о чем заявила победившая на выборах президента Молдовы Майя Санду, чревато большой войной в регионе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Московский комсомолец».

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В публикации отмечается, что подобные заявления периодически звучат из Кишинева уже много лет и превратились в своеобразный ритуал для каждого прозападного политика.

«Но одно дело, когда он произносит это, стоя на баррикаде или даже парламентской трибуне. Совсем другое – когда подобное заявляет глава государства. Санду, возможно, еще не поняла, что она уже не выступает перед толпой на улице. И пока ее заявления носят чисто ритуальный характер. Захочет ли она повторить «подвиг» Саакашвили и попытаться решить приднестровский вопрос силой?», – задается вопросом газета.

Автор публикации считает такой сценария вполне вероятным и не исключает, что помощь Молдове может оказать Украина.

«У России в этом случае останется в запасе только один ход: признание Приднестровья, которое немедленно обратится к Москве за военной помощью. Сделать это следовало бы еще в 2008 году, одновременно с признанием Абхазии и Южной Осетии. Сегодня в ПМР стояла бы уже российская военная база. Но Москва вела в Молдавии какие-то странные игры. Теперь даже непонятно, как все это можно будет реализовать на практике. «Коридор» к Приднестровью через Украину придется пробивать при помощи военной силы. А это означает уже большую войну», – пишет издание.

Более подробно о заявлении нового молдавского лидера читайте в материале Санду начинает атаку на Приднестровье.