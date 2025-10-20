Российские авиабомбы уже долетают до Полтавы

Олег Кравцов.  
20.10.2025 14:23
  (Мск) , Москва
Просмотров: 631
 
Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Россия продолжает совершенствовать свои управляемые авиабомбы, увеличивая дальность их применения.

Об этом сообщают украинские военные, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия продолжает совершенствовать свои управляемые авиабомбы, увеличивая дальность их применения. Об этом сообщают украинские...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Так сегодня Воздушные силы ВСУ, которые мониторят ситуацию в режиме реального времени, сообщили:

«Пуски КАБ вражеской тактической авиацией на Харьковщину с севера».

Но через 12 минут добавили:

«КАБ с Харьковщины на Полтавщину».

Эта новость примечательна тем, что ранее КАБы не могли в силу ограниченной дальности долететь до Центральной Украины.

Офицер ВСУ с позывным «Алекс», регулярно цитируемый украинскими медиа,  пишет о реактивных авиабомбах.

«Пошла жара. П..ры начали понемногу применять реактивные КАБы, которые покрывают боевой радиус 100км+», – жалуется он.

Эту информацию подтверждает и командир одного из подразделений запрещенного в РФ «Айдара» Станислав Бунятов.

«Действительно, Россия масштабировала производство гибрида ракеты и КАБа «Гром-1» с дальностью 100–120 км и более модифицированные версии с дальностью до 200 км, но меньшим зарядом.

Снаряды не идеально точны, однако боевая часть «Гром-1» – 250-315 кг, то есть в 3-5 раз больше, чем несет «шахед» (в зависимости от модификации), что кратно повышает масштабы разрушений гражданской инфраструктуры от прилетов в глубоком тылу», – пишет Бунятов.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить