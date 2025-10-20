Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия продолжает совершенствовать свои управляемые авиабомбы, увеличивая дальность их применения.

Об этом сообщают украинские военные, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так сегодня Воздушные силы ВСУ, которые мониторят ситуацию в режиме реального времени, сообщили:

«Пуски КАБ вражеской тактической авиацией на Харьковщину с севера».

Но через 12 минут добавили:

«КАБ с Харьковщины на Полтавщину».

Эта новость примечательна тем, что ранее КАБы не могли в силу ограниченной дальности долететь до Центральной Украины.

Офицер ВСУ с позывным «Алекс», регулярно цитируемый украинскими медиа, пишет о реактивных авиабомбах.

«Пошла жара. П..ры начали понемногу применять реактивные КАБы, которые покрывают боевой радиус 100км+», – жалуется он.

Эту информацию подтверждает и командир одного из подразделений запрещенного в РФ «Айдара» Станислав Бунятов.