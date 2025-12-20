«Общие огромные деньги и страх перед будущим»: Зеленский не стал рвать с Ермаком

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Громкий коррупционный скандал, получивший название «пленки Миндича» серьезно ударил по ближайшему окружению Владимира Зеленского и стал причиной увольнение его «серого кардинала», главы офиса Андрея Ермака.

Тем не менее Ермака рано списывать со счетов, тем более что он продолжает общение с Зеленским.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом сообщает киевское издание «Зеркало недели».

«Сначала шок от происходящего, а затем внешне спокойная публичная реакция Зеленского давали надежду на то, что в его окружении появятся качественно новые люди. Это могло стать толчком к реальной перезагрузке власти — росту субъектности парламента и изменению принципов формирования Кабмина», – пишет издание.

По мнению автора, Зеленский никогда бы не решился создать правительство народного доверия, но мог очистить систему власти от людей Ермака и Миндича.

«Ключевое слово — «мог». Но не захотел. Потому что отставка Ермака стала не прозрением, а вынужденным актом самосохранения», – говорится в статье.

Отмечается, что Зеленский остается верным себе и Ермаку.

«Да, их расставание было громким. Они поссорились так, что некоторым людям вокруг стало неловко. Но между ними слишком много общего, чтобы это можно было назвать разрывом. Общие знания друг о друге. Общее пережитое за эти годы. Общие огромные деньги. И главное — общий большой страх перед будущим. Поэтому разойтись они не могут. Ермак никуда не делся. Он просто больше не сидит в офисе и не руководит процессами в режиме 24/7. Но он постоянно на телефоне, а по вечерам — у президента дома за забором в [в элитном поселке] Конча-Заспе. Вот и все. Разрыв между Зеленским и Ермаком возможен только в одной форме — как погоня за сделкой со следствием и показаниями друг против друга. Или они вместе, или так», – подчеркивается в публикации.