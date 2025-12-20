Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ходе последнего визита украинского диктатора Владимира Зеленского в Варшаву его проверили на лояльность.

Об этом изданию Interia заявил польский эксперт по международным отношениям доктор Януш Сибора.

«Для нас этот визит — проверка лояльности президента Украины. Это проверка для обеих сторон, но мы хотим проверить Зеленского еще сильнее. Однако украинская сторона и раньше совершала по отношению к нам много ошибок», — сказал Сибора.

«Мы не можем игнорировать голоса, согласно которым Зеленский несколько пренебрег отношениями со своими соотечественниками, находящимися здесь, украинцами, то есть со своим собственным электоратом, который ему может понадобиться, — говорит эксперт.

По его словам, Зеленский «никогда не упоминал Польшу как союзника в Вашингтоне».

«Но он мог бы. Хотя сегодня он так красиво говорит, во время переговоров в Вашингтоне или Брюсселе я ни разу не слышал упоминания слова «Польша», — возмущается собеседник издания.

При этом он убежден, что визит Зеленского в Польшу «не вызовет большого международного резонанса».

«Зеленский почти каждый день куда-нибудь ездит. Мы не следим за его визитами в скандинавские страны. Этот визит не поколеблет основы глобальной дипломатии», — считает Сибора.

Он заметил, что, несмотря на множество теплых слов, личная беседа президентов была не из легких.