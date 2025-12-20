Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Значительная часть ЕС всегда будет ставить свои собственные интерес выше украинских.

К такому выводу приходит британская газета «Телеграф», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Издание называет хорошей новостью, что ЕС смог договориться о выделении Украине 90 миллиардов евро кредита, но сразу же переходит к негативу.

«Теперь плохие новости. Европа в очередной раз показала, что многие из её государств-членов всегда будут ставить свои интересы выше потребностей Украины. Будь то исключения из санкций, позволяющие Испании, Нидерландам и Бельгии продолжать импортировать огромные объёмы российского сжиженного природного газа, или продолжение работы австрийского банка Raiffeisen и итальянского Unicredit в России, смелые слова Европы о поддержке Украины слишком часто сопровождаются эгоистичными действиями. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер подвергся критике за блокирование планов Европейской комиссии по конфискации активов Центрального банка России, хранящихся в его стране. Но всё, о чём Де Вевер просил своих европейских коллег, — это коллективное обязательство покрыть убытки Бельгии в весьма вероятном случае, если российские военные репарации никогда не будут выплачены, а Москва подаст иск о возврате денег. Но слишком многие европейские союзники Украины отказались от потенциальной компенсации», – пишет газета.

По словам авторов, ещё большее беспокойство у Киева вызывает тот факт, что Европа, несмотря на свой совокупный годовой ВВП в 17,9 триллионов евро, предпочла обратиться к рынкам облигаций, а не к собственным средствам.

При этом издание указывает на непростую экономическую ситуацию в ЕС, которую может усугубить решение о конфискации российских активов.

«Если другие суверенные инвесторы – в частности, Китай, Саудовская Аравия и Катар – выведут свои деньги из Европы, это может вызвать катастрофическое давление на процентные ставки и подорвать доверие к евро. В этом смысле Европа избежала серьезных последствий, оставив кремлевские активы в покое», – продолжает газета.

Отмечается, что самым важным голосом в этой дискуссии был голос итальянског премьера Джорджии Мелони, которая поставила под сомнение целесообразность использования кремлевских денег для финансирования продолжающейся войны, а не для послевоенного восстановления Украины.