Буданов: Украинская мобилизация разрушена

Игорь Шкапа.  
20.12.2025 12:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1273
 
Война, Дзен, Мобилизация, Украина


Украина проиграла мобилизационную кампанию  и винить в этом должны в первую очередь себя, а не Россию.

Об этом в беседе на площадке антироссийского пропагандистского портала «Левый берег» заявил объявленный РФ в розыск глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

Украина проиграла мобилизационную кампанию  и винить в этом должны в первую очередь себя, а...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

У него поинтересовались, как украинцы отреагируют «на мир и деньги на восстановление, но в обмен на то, что мы фактически отдаем свои территории».

«Не торопитесь с этим. Еще раз говорю: я максимальный противник того, чтобы что-нибудь отдать. В принципе», – ответил Буданов.

При этом он признает, что надеяться Украина следует в основном лишь на себя.

«Никакая Европа, как бы кто ее ни любил, не сделает нам этого. Только мы. Никто за нас ничего делать не будет, особенно когда имеешь дело с Российской Федерацией, которая на самом деле недостаточно цивилизована», – заявил начальник украинской военной разведки.

Кроме того, он назвал главную ошибку, допушенную Украиной в войне.

«Главная ошибка, сугубо с моей точки зрения, — наглухо проигранная медийная кампания. Просто наглухо. Которая позволила, скажем так, поднять градус в вопросах мобилизации. Мы все обвиняем Российскую Федерацию, но их влияние не так велико, как всем кажется. Это все делалось отсюда. Иногда осмысленно из-за собственных амбиций определенных людей. Иногда необдуманно. Мы сами разрушили свою мобилизацию. Кто бы что ни говорил обратное, это не так. Мы сами ее разрушили», – резюмировал Буданов.

Напомним, что украинские политики регулярно заявляют, что почти все кадры с беспределом ТЦК якобы сделаны в России.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить