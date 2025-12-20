Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина проиграла мобилизационную кампанию и винить в этом должны в первую очередь себя, а не Россию.

Об этом в беседе на площадке антироссийского пропагандистского портала «Левый берег» заявил объявленный РФ в розыск глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

У него поинтересовались, как украинцы отреагируют «на мир и деньги на восстановление, но в обмен на то, что мы фактически отдаем свои территории».

«Не торопитесь с этим. Еще раз говорю: я максимальный противник того, чтобы что-нибудь отдать. В принципе», – ответил Буданов.

При этом он признает, что надеяться Украина следует в основном лишь на себя.

«Никакая Европа, как бы кто ее ни любил, не сделает нам этого. Только мы. Никто за нас ничего делать не будет, особенно когда имеешь дело с Российской Федерацией, которая на самом деле недостаточно цивилизована», – заявил начальник украинской военной разведки.

Кроме того, он назвал главную ошибку, допушенную Украиной в войне.

«Главная ошибка, сугубо с моей точки зрения, — наглухо проигранная медийная кампания. Просто наглухо. Которая позволила, скажем так, поднять градус в вопросах мобилизации. Мы все обвиняем Российскую Федерацию, но их влияние не так велико, как всем кажется. Это все делалось отсюда. Иногда осмысленно из-за собственных амбиций определенных людей. Иногда необдуманно. Мы сами разрушили свою мобилизацию. Кто бы что ни говорил обратное, это не так. Мы сами ее разрушили», – резюмировал Буданов.

Напомним, что украинские политики регулярно заявляют, что почти все кадры с беспределом ТЦК якобы сделаны в России.