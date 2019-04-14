Российский эксперт: Майдан в Сербии обречен, если Вучич будет демонстрировать волю

14.04.2019, Белград, Максим Карпенко

Курируемые Западом уличные протесты в Сербии будут затухать, если президент Александр Вучич и в дальнейшем продемонстрирует политическую волю не идти на уступки организаторам беспорядков.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский военный эксперт Игорь Коротченко, главный редактор «Национальная оборона», комментируя вчерашнюю акцию протеста в Белграде, которая, вопреки обещаниям организаторов, собрала довольно скромное число участников.

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«Все цели оппозиционеров остались прежними. Другое дело – вопрос реализации, он пока неуспешен, но планы никто менять не собирается, и цель свержение президента Сербии методами цветной революции остается главной политической задачей США, Великобритании и других западных стран на Балканах.

Будет ли переход к другой тактике или нет – все зависит от того, может ли Вучич реализовать свои полномочия в полном объеме, есть ли у него на это политическая воля.

Пока мы видим, что попытки свержения неудачны. Если он дальше будет демонстрировать политическую волю, я думаю, что ничего у Запада в политическом плане не получится», – заявил Коротченко.

Напомним, что, по мнению наблюдателей, уличное давление на официальный Белград подстрекается Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово – незаконно отторгнутого при поддержке США края.

Как сообщал «ПолитНавигатор», сербская оппозиция, проводящая митинги за свержение президента Александра Вучича, использует на своих акциях флаг Евросоюза.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.