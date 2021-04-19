Российский сенатор не исключил интеграцию ЛДНР в РФ

19.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

В случае угрозы существованию ДНР и ЛНР Россия поддержит республики и может запустить процесс их интеграции в единое экономическое и политическое пространство.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Джабаров подчеркнул, что Россия считает сегодня республики Донбасса частью Украины.

«Россия же говорит, что Донбасс – это Украина, мы же никогда этого не скрывали, но там живут русские люди, русский мир. Если мы почувствуем, что там будет угроза, конечно, мы в стороне не останемся, конечно, мы окажем поддержку. Вот, с ними можно начать процесс интеграции реальной экономической и социальной, и, может быть, даже в будущем и политический.

Ведь, Донбасс – это тоже Украина. Почему должна быть Западная Украина, Центральная Украина, а Донбасс – это не Украина? Они же тоже имеют такое же право на название Украина. А почему их должны гонять, почему их должны преследовать. Я считаю, что эти республики непризнанные, они имеют право на существование. Если их не поймут в самой Украине, если будет принят курс на их уничтожение, конечно, они восстанут и, конечно, мы их поддержим», – заявил Джабаров.