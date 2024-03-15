Российский спецназ вырезал полсотни украинских десантников

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Минобороны РФ официально подтвердило, что вчера два вертолета ВСУ высадили десант в Белгородской области.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в официальном сообщении российского оборонного ведомства.

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«Около 16.30 мск в целях достижения внезапности украинская диверсионная группа боевиков сил специальных операций и иностранных наемников на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории, на удалении 1 км от Государственной границы Российской Федерации. После высадки диверсионная группа скрытно выдвинулась в направлении села Козинка Белгородской области, расположенного непосредственно у Государственной границы Российской Федерации, где зашла в несколько домов на его окраине», – говорится в сообщении.

Утверждается, что при попытке продвижения украинские диверсанты «были обнаружены и остановлены подразделениями Вооруженных Сил РФ совместно с пограничными органами ФСБ России», после было нанесено огневое поражение артиллерией и управляемыми авиабомбами.

«Для исключения подхода резервов, было осуществлено дистанционное минирование местности. Понеся существенные потери, украинские боевики начали отступление на территорию Украины. Группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов на улице Республиканская, непосредственно примыкающей к госгранице, где была блокирована подразделениями российской армии. Остатки диверсионной группы, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где были уничтожены. Одновременно с этим, огнем РСЗО «Торнадо» была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов. Общие потери ВСУ составили более 50 человек. В настоящее время контроль над населенным пунктом полностью восстановлен, проведена зачистка района блокирования диверсионно-разведывательной группы», – добавили в Минобороны РФ.

В свою очередь блогер Герман Куликовский (автор тг-канала «Старше Эдды») пишет, что в ликвидации украинского десанта участвовала 2-я гвардейская отдельная бригада спецназа.

«На трёх вертолётах, на минимальной высоте, перескочили ленту и высадились в центре Козинок. Замысел был понятен, занять плацдарм и обеспечить проход своим бронегруппам. Противник высадился, но на его пути оказалась группа СпН Второй бригады. Псковичи завязали бой с хохлом, причём находясь в численном меньшинстве, групник был ранен, но продолжал руководить боем. До ночи продолжалась перестрелка, хохлы заняли несколько зданий и готовились пробивать проход своей бронегруппе. Но ночью «Двушка», а ночь, это время спецназа, просто вырезала этот десант, всего около 50 человек. Хочется, чтобы когда все начнут рассказывать про свои подвиги, не забыли про «Двойку», которая вновь, как и в июне 2023 в Новой Таволжанке, в бою на кинжальной дистанции разгромила врага», – написал Куликовский.