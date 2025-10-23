Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские дроны всю минувшую ночью продолжили добивать объекты украинской энергетики, в том числе ТЭЦ в Киеве, которые за сутки до этого были накрыты «Искандерами». Кадры очевидцев фиксировали пролёты «Гераней» на крайне низкой высоте – очевидно, для обхода ПВО. В украинской столице введены графики отключения света, останавливается движение трамваев из-за отсутствия электричества.

Помимо этого, около 20 взрывов прозвучали на Среднеднепровской ГЭС, по которой нанесен удар БПЛА и ракетами.

Автор украинского мониторингового канала Андрей Смолий опасается последствий российских ударов:

«На левобережье – много ТЭЦ и ГЭС, похоже РФ пытается их все уничтожить, чтобы на Востоке появился дефицит электроэнергии, на Западе – избыток, который невозможно будет передать на другой берег через недостаточную пропускную способность сетей».

В свою очередь Украина заявила о поражении дронами НПЗ в Рязани.

Однако куда более тревожные сообщения поступают из Европы – там за последние дни фиксировались пожары на трех НПЗ – в Румынии, Венгрии и Словакии, – и все они работают на нашей нефти.

«Зеленский и его ручные террористы Малюк и Буданов развязывают диверсионную войны в восточной Европе», – считает Алексей Васильев, автор канала «Русский инженер».

Политолог Александр Носович взывает:

«Не пора ли Европе признать, что их прокси-война с Россией, которую они так хотели локализовать границами Украины, вынесена самой Украиной за эти границы и расползается в их сторону с востока на запад?».

Обозреватель Юрий Баранчик уверен, что диверсии в ЕС – не самодеятельность Киева.