Россия добивает укро-энергетику. Киев в ответ перешел к диверсиям в Европе

Михаил Рябов.  
23.10.2025 09:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 692
 
Дзен


Российские дроны всю минувшую ночью продолжили добивать объекты украинской энергетики, в том числе ТЭЦ в Киеве, которые за сутки до этого были накрыты «Искандерами». Кадры очевидцев фиксировали пролёты «Гераней» на крайне низкой высоте – очевидно, для обхода ПВО. В украинской столице введены графики отключения света, останавливается движение трамваев из-за отсутствия электричества.

Помимо этого, около 20 взрывов прозвучали на Среднеднепровской ГЭС, по которой нанесен удар БПЛА и ракетами.

Российские дроны всю минувшую ночью продолжили добивать объекты украинской энергетики, в том числе ТЭЦ...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Автор украинского мониторингового канала Андрей Смолий опасается последствий российских ударов:

«На левобережье – много ТЭЦ и ГЭС, похоже РФ пытается их все уничтожить, чтобы на Востоке появился дефицит электроэнергии, на Западе – избыток, который невозможно будет передать на другой берег через недостаточную пропускную способность сетей».

В свою очередь Украина заявила о поражении дронами НПЗ в Рязани.

Однако куда более тревожные сообщения поступают из Европы – там за последние дни фиксировались пожары на трех НПЗ – в Румынии, Венгрии и Словакии, – и все они работают на нашей нефти.

«Зеленский и его ручные террористы Малюк и Буданов развязывают диверсионную войны в восточной Европе», – считает Алексей Васильев, автор канала «Русский инженер».

Политолог Александр Носович взывает:

«Не пора ли Европе признать, что их прокси-война с Россией, которую они так хотели локализовать границами Украины, вынесена самой Украиной за эти границы и расползается в их сторону с востока на запад?».

Обозреватель Юрий Баранчик уверен, что диверсии в ЕС – не самодеятельность Киева.

«НАТО демонстрирует свое полноценное присутствие в Европе и возможность дотянуться до любой российской собственности. Всё в рамках топливного террора в ресурсных интересах Штатов».

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора