Россия готовит генеральное наступление по всему фронту, – Луценко

Максим Карпенко.  
11.01.2023 08:47
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Украина


Россия сформировала огромную группировку войск и готовит генеральное наступление по всему периметру границы с Украиной, включая белорусское направление.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, мобилизовавшийся в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия сформировала огромную группировку войск и готовит генеральное наступление по всему периметру границы с...

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По мнению Луценко, российская армия попытается сковать группировку ВСУ на левом берегу Днепра.

«Несколько недель назад я публиковал свое видение развития событий, когда еще шли дожди, но уже шло к большим морозам. Говорил о том, что к концу января-началу февраля, когда земля достаточно промерзнет, россияне будут готовы к серьезному наступлению.

Это не будет локальное наступление, например, на Бахмут или Марьинку, или Пологи. Планируется генеральное наступление. Количество мобилизованных, а это сотни тысяч, некоторые эксперты говорят, что их не 250, а 500 тысяч, позволяет им готовить огромную операцию.

Я думаю, что они снова могут попытаться пойти со всех направлений – от Белоруссии до Крыма для того, чтобы напрячь все наши силы, сковать их по всей огромной протяженности белорусско-украинско-российской границы.

Мне вспоминается письмо и генерала Залужного, который призывал к трезвой оценке вызовов и опасностей, которые нас ждут в начале этого года. И генерала Забродского, который говорил, что нужно не забывать направление возможного удара от Харькова до города Днепр, чтобы отсечь всю группировку нашу, которая сейчас борется за Луганщину, Донецкую и Запорожскую область», – поделился опасениями Луценко.

Работающий в Донбассе российский военкор Александр Сладков уточняет, что киевские элиты напрасно делают вбросы о возможности раздела Украины на зоны влияния РФ и США по примеру Кореи.

«Мы воюем не за территорию, земли у нас достаточно. У нас другие цели:

-освобождение русского народа на Украине от кабалы англосаксов и НАТО

-разрушение нацистского государства, созданного Западом на Украине

-нейтральная, свободно развивающаяся Украина

-безопасность наших границ», – перечислил Сладков.

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