Россия и Украина сойдутся в грандиозной решающей битве

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Ожидаемое весной наступление ВСУ может стать последним для киевского режима, а потому Запад накачивает сейчас Украину оружием.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный обозреватель Владислав Шурыгин.

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«Нужно понимать, что если эта попытка будет неудачной, то вряд ли удастся снова получить вооружение в таком количестве и под такую же задачу. Скорее всего, западные советники и кураторы буду ставить себе цель куда менее амбициозную: поддержка максимального уровня боеспособности ВСУ, чтобы пытаться, что называется, сидеть в глухой обороне и как можно дольше держаться против русских», – сказал Шурыгин «Московскому комсомольцу»

Он считает, что готовящееся наступление такого масштаба – «практически максимум боевых возможностей украинской армии и того, что может дать Запад», а потому следующее можно будет подготовить не раньше, чем к середине осени.

«Правда, непонятно, что за это время произойдет с Украиной, с ситуацией на фронте и, самое главное, с моральным духом противника. Поэтому на ближайшее наступление Киевом ставится очень много. Практически все», – говорит аналитик.

По его словам, предстоит мощнейшая битва, однако ему хотелось бы с российской стороны видеть более интенсивные попытки сорвать наступление ВСУ.

«Я вижу, что мосты через Днепр стоят, вижу, что по железнодорожным дорогам катятся эшелоны с западной техникой, боеприпасами, вооружением, и особого воздействия на это мы не видим. Поэтому основная реакция будет на фронте», – отмечает обозреватель.

Эксперт указывает, что на стороне Украины НАТО и США со всей их организационной мощью, включающей космическую разведку, связью, компьютерами, математическими моделями, высокоточным оружием и так далее.

«На нашей стороне тоже очень много – обученность личного состава, превосходство в тяжелой технике, артиллерии и эффективное командование. Просто нужно понимать, что будет очень большая битва. В принципе, уже через десять дней после начала наступления будут понятны его основные итоги», – резюмировал Шурыгин.