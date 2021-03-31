Россия качественно меняет формат своего присутствия на Ближнем Востоке

31.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Москва преследует определенные интересы в ближневосточном регионе, но в отличие от стран Запада не пытается насаждать здесь свою идеологию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Российской газете» пишет политолог-международник, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

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«За последние годы Россия качественно изменила характер своего присутствия на Ближнем Востоке. После распада СССР Российская Федерация занималась прежде всего собственной трансформацией – весьма мучительной. В начале ХХI столетия, когда идея силового распространения демократии окончательно разрушила хрупкий статус-кво в регионе, Россия в основном наблюдала за событиями со стороны. Однако в нынешней ситуации Москва оказывается не только активным, но и весьма востребованным участником», – пишет Лукьянов.

По его словам, Россия сохранила или установила отношения (как минимум, деловые) практически со всеми действующими на Ближнем Востоке игроками, включая тех, кто находится друг с другом в антагонистических отношениях.

«Естественно, у России свои интересы, которые она преследует в регионе. Однако у нее нет здесь колониального шлейфа, который имеют европейские государства, и свежего опыта насаждения определенной идеологии, имеющегося у США. Вообще, на фоне других Россия предстает игроком, действия которого наиболее понятны и не отягощены идеологической нагрузкой», – отмечает эксперт.