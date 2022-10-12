Россия хочет заменить «Северный поток» «Турецким»

12.10.2022  15:30 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, ЕС, Россия, Турция, Энергетика


Россия может направить газ, предназначавшийся для взорванных «Северных потоков», в «Турецкий поток».

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня  на заседании международного форума «Российская энергетическая неделя», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может направить газ, предназначавшийся для взорванных «Северных потоков», в «Турецкий поток». Об этом...

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«Утраченный объем транзита по «Северным потокам» мы могли бы переместить в регион Черного моря и сделать, таким образом, основным маршрутом поставок нашего топлива Турцию, создав там крупнейший газовый хаб, если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры. Экономическая целесообразность есть, и уровень безопасности, судя по последним событиям, значительно выше», – сказал Путин.

Теперешнюю мощность «Турецкого потока» он оценил в 14 млрд кубометров в год.

Президент РФ отметил, что энергоносители, от которых откажется Европа, Россия разместит на мировых рынках. Он анонсировал строительство газопровода «Сила Сибири – 2» через Монголию в Сибирь.

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