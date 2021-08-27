Россия может развернуть наступление на Украину в течение трёх дней – экс-депутат Рады

27.08.2021 20:45 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Российские войска могут вернуться к украинской границе в течение трёх дней, однако в случае нападения украинские генералы должны быть готовы нанести русским «сокрушительное поражение».

Об этом в ходе пресс-конференции заявил экс-депутат Верховной рады Юрий Кармазин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу напомнить, как войска Российской Федерации оставили на границе с Украиной технику, оставили кадровый состав, а сами отошли. Русским войскам достаточно трёх суток, чтобы вернуться назад», – утверждает он.

Кармазин подчеркнул, что в таком случае украинские генералы должны нанести России такое поражение, от которого она не сможет оправиться.

«Я хотел бы, чтобы наши молодые генералы, которые назначены на должности, планировали не только защиту своей территории, а и нанесение таких ударов от которых враг не смог бы отойти», – призвал Карамзин.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Россия полностью готова к введению войск на Украину – её народ и руководители морально подготовлены, а современная армия представляет угрозу для всей Европы.

Кроме того, раньше в Киеве отметили, что на своей последней пресс-конференции президент Белоруссии Александр Лукашенко открыл все карты о том, что вместе с Москвой якобы готовит нападение на Украину.