«Украина опоясана подковой единого фронта Союзного государства» – Смешко

11.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

На своей последней пресс-конференции президент Белоруссии Александр Лукашенко открыл все карты о том, что вместе с Москвой якобы готовит нападение на Украину.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил экс-глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С военной точки зрения, в первую очередь, это подготовка своего населения, граждан – к возможной эскалации, в том числе, военному решению украинского вопроса. Не забывайте, что ситуация с Беларусью драматически изменилась за последнее время после выборов в этой стране не в пользу наших национальных интересов. У Беларуси военно-политический союз с Россией, фактически её военная машина интегрирована в военную машину РФ. И эти заявления показывают, что Беларусь, которая до того времени – ещё в интервью Гордону Лукашенко говорил, что с территории Беларуси никогда не будет угрозы Украине, то сейчас драматически ситуация меняется», – рассуждает Смешко. «С военной точки зрения мы должны сейчас пересматривать все свои стратегические планы применения ВСУ в абсолютно другом измерении возможных военных операций против Украины и ведении наших военных операций. Мы фактически уже опоясаны подковой единым фронтом Союзного государства и можем быть атакованы с трёх направлений», – добавил генерал.

По его словам, руководство Белоруссии сейчас активно накачивает своё население образом врага в лице Украины.

«Это очень угрожающие вещи, они, как правило, проводятся в странах диктаторами для того, чтобы подготовить, создать образ врага и послать месседжи в страну, которая может быть объектом, в том числе, агрессии. Послать месседжи, что мы сильные, мы мотивированы, это вы во всём виноваты, от вас заходит к нам оружие, вы экспортируете к нам цветные революции. Фактически это единая уже риторика Кремля и Беларуси. До этого же, как вы помните, Беларусь выдерживала определённый нейтралитет. Был нейтралитет относительно Крыма, сейчас президент говорит о том, что мы можем признать аннексию Крыма, сейчас он говорит, что даст паспорта всем украинцам, которые находятся на территории», – сказал бывший сбушник. «Не забывайте, что на территории Беларуси находится военно-воздушная база, которая фактически является одной из лучших баз, где сложены запасы топлива, ракетного, бомбового вооружения, для того, чтобы вести эффективные действия ВКС РФ как на балтийском направлении, так и в направлении Украины. Это очень опасные вещи, и наше военно-политическое руководство должно на это реагировать», – заключил Смешко.