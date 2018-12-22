22.12.2018, Москва, Олег Кравцов

Абсолютное большинство нефтепродуктов, которыми заправляется боевая техника, Украина получает из Российской Федерации.

Об этом в комментарии “Московскому комсомольцу” заявил глава Института проблем глобализации Михаил Делягин, отвечая на вопрос о росте товарооборота между Украиной и Россией.

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«Прежде всего Россия поставляет Украине нефтепродукты, дизельное топливо и бензин. Если учитывать те поставки, которые осуществляются через Белоруссию, то до 86% нефтепродуктов Киев получает от Москвы. В частности, российским топливом заправляют украинские танки, которые находятся на Донбассе, катера, которые используются в провокациях в Черном море, и так далее», – отметил эксперт.

Также он напомнил, что Россия поставляет на Украину уголь.

«Сначала Киев утверждал, что он сможет обойтись без поставок с Донбасса, но в результате он впал в зависимость от Москвы. Фактически Россия обеспечивает спасение украинских властей, – полагает Делягин. – Сначала им продавали газ со скидкой, потом уголь, затем не стали предъявлять требования по выплате государственного долга, чтобы Украина не объявила дефолт, и так далее. При этом украинские власти продолжают воспринимать Россию как своего врага и предпринимают соответствующие шаги».

Как сообщал “ПолитНавигатор”, на последней пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, Украина остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров России, а товарооборот между двумя странами в этом году возрос.

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