Россия полностью контролирует Чёрное и Средиземное моря – эксперты

01.11.2021 18:30 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Созданная Россией авиационная группировка и противоракетная оборона в Крыму позволяют контролировать всю акваторию Чёрного моря.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил руководитель Центра политико-правовых исследований факультета мировой политики МГУ, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о ситуации в Чёрном море, многие эксперты рассказывают, что американцы сейчас проводят там оперативные мероприятия, заходят военные корабли, что они не допустят доминирования России в Чёрном море. Я считаю, что они опоздали, потому что группировка, созданная в Крыму – с береговыми комплексами, авиационной группировкой, средства противоракетной и противовоздушной обороны – даёт России контроль над Чёрным морем, практически всем, без исключений», – сказал Бужинский

В свою очередь, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев отметил, что мощи российской группировки в Чёрном море хватит, чтобы потопить весь средиземноморский флот США.

«В настоящее время Черноморский флот России существенно укрепился, у нас имеется 6 современных дизель-электрических подводных лодок, которые способны наносить удары не только торпедами, но и ракетным оружием. Флагманом является крейсер «Москва», который обладает внушительной силой. Кроме того, имеются другие корабли, которые способны наносить удары ракетами класса «Калибр». Россия имеет мощные береговые войска в Крыму и береговые ракетные комплексы, способные наносить удары по любым объектам, которые находятся в акватории Чёрного моря. Это не говоря о воздушной составляющей. Российского потенциала хватит не только, чтобы потопить флагман американского флота, но и все корабли, которые есть у США в Средиземном море», – подчеркнул он в эфире интернет-канала «Sputnik».

Кроме того, эксперт добавил, что украинцы зря надеются на Запад, потому что американцы, турки и поляки не будут воевать на территории России.

«Да, действительно, США вслед за своими союзниками британцами пытаются провоцировать РФ на активные действия, но здесь самое удивительное то, и это не понимают на Украине, что эту мишуру в виде вхождения боевых кораблей и проведения учений воспринимают серьёзно. Они думают, что американцы, турки и поляки будут за них воевать на территории Украины, но это полная глупость. Ситуация совершенно другая, никто за украинцев воевать на территории Украины не будет. А если говорить о сравнении военных потенциалов России и Украины – сравнивать нечего. Украина не имеет никаких военно-морских сил, практически не имеет военно-воздушных сил, имеет чрезвычайно слабую противовоздушную оборону», – заключил Евсеев. Напомним, ранее в Москве заявили – в Пентагоне рассчитывают, что марионеточные правительства подшефных Вашингтону причерноморских стран будут организовывать бесконечные совместные военные учения, чтобы участвующие в них американские корабли вообще не выходили из акватории Чёрного моря.