Россия укрепляется в Сербии политически и экономически

14.10.2019, Москва, Елена Острякова

Объем российских инвестиций в экономику Сербию достиг 4 млрд долларов.

Об этом сегодня в Белграде заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он (Вучич) дал высокую оценку работе РЖД по реконструкции и строительству железных дорог в Сербии. Сказал, что он в хорошем смысле поражен профессионализмом, скоростью, качеством выполняемой работы. Подчеркнул, что это очень важно для развития экономики Сербии», – отметила Матвиенко.

По ее словам, сербская сторона создает все условия для того, чтобы углублять и расширять двусторонние связи.

Матвиенко считает, что возможности сотрудничества Сербии и России возрастут после подписания 25 октября договора о зоне свободной торговли между Сербией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

«Это суверенный выбор государства. Никто на них не давил и не агитировал. На фоне торговых войн, санкций, падающей мировой торговли – ЕАЭС остается островком финансовой и экономической стабильности, равных и взаимовыгодных условий сотрудничества», – подчеркнула Матвиенко.

Напомним, Еврокомиссия требует от Сербии расторгнуть договор о свободной торговле с Евразийским Экономическим Союзом (ЕАЭС) и Россией, когда она присоединится к ЕС.

Впрочем, вступление Сербии в ЕАЭС пока в очередной раз откладывается. На этот раз до 2027 года.