Россия в опасности – мигранты не приехали

17.03.2021, Москва, Елена Острякова

Ранняя сельхозпродукция до сих пор не посеяна, поскольку российским хозяйствам не хватает рабочих рук.

Об этом сегодня на заседании Госдумы РФ заявила депутат Ирина Гусева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом году раннюю продукцию не посеяли, потому что рабочих нет – мигрантов. 40 тысяч на всю страну, 11 тысяч надо в Волгоградскую область. Ни удобрения, ничего не будет нужно, если они не посадят, и осенью цены взлетят», – сказала Гусева.

Замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев назвал этот вопрос «важным и злободневным».

«Нам известна эта информация. Нами оперативно приняты меры для того, чтобы заявленная потребность в 41 тыс рабочих, которые должны дополнительно прибыть в РФ, незамедлительно в течение следующей недели вопрос был решен. Это Волгоградская, Астраханская область – там, где в структуре севооборота присутствуют ранние овощи. И в целом для доктрины продовольственной безопасности это очень важно», – сказал Лебедев.

Депутат Владимир Кашин считает, что простым завозом мигрантов проблему не решить.

«Нам надо подумать, почему с такой безработицей на селе мы все хотим, чтобы к нам кто-то приехал и заносил нам хвост. Может, нам поднять зарплату надо, в том числе, в Волгоградской области. Отдельные деятели получают миллион в месяц. Может, нам подумать, чтобы деревни преобразить и строить, а не в пять раз сокращать программы по комплексному развитию сельских территорий. Может, нам заняться второй целиной. Мусор тоже должны убирать приезжие. А свои, что должны делать? Будет зарплата – будет по-другому. Мы все делаем, чтобы люди эти приехали, но в долгосрочной перспективе с этим позором нужно заканчивать», – сказал Кашин.