Россия выпускает уже больше «Гераней», чем нужно для СВО
Объем выпуска «Гераней» в России достиг такого масштаба, что их отправляют на склад в расчете на «будущую войну».
Об этом в беседе с экс-аналитиком ЦРУ Ларри Джонсоном заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я был на заводе, который выпускает «Герани», и у меня возникло ощущение как в фильме Лукаса «Звездные войны», когда база повстанцев где-то под землей уходит вдаль, и там стоят самолеты, идут брызги сварки – это такие же масштабы, это огромные мощности.
Сам по себе дрон «Герань», он большой, сделан очень технологично, из карбона, как болид «Формулы-1». И их много, и я спросил, зачем мы так много делаем? Говорят: «Мы делаем на будущую войну. Не все, что мы выпускаем, идет на фронт, часть на склады».
И мы перешли на новое поколение, когда дроны летят в стаи с искусственным интеллектом, управляют друг другом и могут уничтожать поезда, которые идут в движении.
Есть видео в интернете – ночью с тепловизором головной дрон определяет состав, останавливает его и потом уничтожает. Это – технология, которой пока, может быть, даже нет и у американцев», – заявил Клинцевич.
