Россию могут выдавить из ПА ОБСЕ – только Украина этого не увидит

05.07.2022  23:59 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, ЕС, ОБСЕ, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украина может спровоцировать разрушение целого механизма по безопасности и сотрудничеству в Европе, при этом не факт, что сам инициатор к этому времени сохранит свою государственность.

Об этом во время пресс-конференции в Москве заявил зампред Госдумы, руководитель делегации РФ в ПА ОБСЕ Петр Толстой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина может спровоцировать разрушение целого механизма по безопасности и сотрудничеству в Европе, при этом...

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«По инициативе украинской стороны, продолжаются попытки выдавливания России с парламентской ассамблеи ОБСЕ. Если поправки в правила процедуры будут приняты, то вполне вероятно, что на ближайших сессиях (если, конечно, само по себе такое государство, как Украина к тому времени еще будет существовать), тогда ПА ОБСЕ возьмет на себя ответственность за разрушение механизма по безопасности и сотрудничеству в Европе. А это важный механизм, как вы знаете, он основан на Хельсинкских соглашениях», – заявил Толстой.

Он добавил, что скорее РФ сама прекратит свое сотрудничество с данной организацией, если будет продолжаться хамское отношение к российской делегации.

«Страны Запада, НАТО, США на протяжении последних лет работы ассамблеи пытались придать ей антироссийскую направленность, нарушая регламент, наплевав на целый ряд норм и правил процедуры ассамблеи, систематически принимались оскорбительные, хамские по отношению к нашей стране резолюции и решения.

Россия готова работать в организации, которая называется «по безопасности и сотрудничеству», но не будет работать, если права делегации РФ будут каким-либо образом ограничены или ущемлены, а вместо сотрудничества будет продолжаться хамство в отношении самой большой европейской страны», – подчеркнул руководитель российской делегации.

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