Россию выдавливают из процесса карабахского урегулирования

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Нагорный Карабах является последним серьезным рычагом давления Москвы на Азербайджан.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (Ереван), политический обозреватель, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Айк Халатян.

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«Сейчас есть два конкурирующих между собой переговорных процесса. Первый — под эгидой Брюсселя, который также поддерживают США, второй — под эгидой Москвы. Президент Алиев фактически устроил гонку между Россией и Западом: кто первым поможет ему заполучить признание со стороны Армении Нагорного Карабаха в составе Азербайджана», – сказал Халатян «Известиям».

По его словам, Россия предлагает провести делимитацию, разблокировку коммуникаций, но при этом оставить вопрос статуса Нагорного Карабаха на будущее, рассчитывая, что это позволит ей иметь рычаг давления на обе стороны, но в большей степени на Азербайджан.

«Вопрос статуса Карабаха — последний серьезный рычаг у Москвы для давления на Баку. Это хорошо понимают азербайджанские власти, поэтому хотят, учитывая победу в войне 2020 года, закрыть эту тему сейчас и добиться от Армении подписания мирного соглашения и признания Карабаха в составе Азербайджана», – объяснил эксперт.

Он напомнил, что в МИД РФ на одном из недавних брифингов заявляли, что встреча лидеров Армении и Азербайджана должна пройти в Москве, но в итоге ее перенесли в Брюссель.

«Это говорит о том, что Азербайджан, который в течение последних нескольких месяцев активно демонстрирует, что ему ближе переговорный процесс под эгидой Брюсселя, совместно с Западом смогли добиться от Армении участия в этой встрече в столице ЕС. Пока никакого мирного соглашения не будет, но вопрос в том, будет ли дан старт формированию процесса рабочей группы, которая начнет готовить этот документ. Во многом это зависит от того, готовы ли власти Армении пренебречь мнением Москвы и отдать предпочтение брюссельскому формату. Ряд прозападных политических сил в Армении, тесно связанных с властями, уже продвигает в общественное сознание мысль о том, что следует как можно быстрее заключить соглашения с Азербайджаном и Турцией, намекая, что даже за счет Карабаха. По их мнению, это поможет отделаться от России», – говорит аналитик.

Эксперт прогнозирует, что даже в случае продвижения нынешнего процесса под эгидой Москвы есть шанс, что Россию «попросят уйти из региона».

«Если мирное урегулирование, которое продвигает РФ, будет происходить исключительно за счет интересов ее союзника, это будет неоднозначно воспринято в армянском обществе. К тому же действующие власти делают все, чтобы всю ответственность из-за поражения в карабахской войне, а также за те уступки, которые придется сделать Еревану, были возложены именно на Москву», – резюмировал Халатян.