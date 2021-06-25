25.06.2021, Кишинёв, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Украина
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Ростислав Ищенко: Майдан создал из Украины национал-олигархического ублюдка

Новости УкраиныХуторской характер нацистского государства, которое строят на Украине, со стороны выглядит смешно, однако в...

Хуторской характер нацистского государства, которое строят на Украине, со стороны выглядит смешно, однако в силу своей ограниченности может принять совершенно чудовищные формы даже по сравнению с классическими аналогами.

Об этом в эфире YouTube-канала молдавского медиаклуба «Формат А-3» заявил российский политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В отличие от первого майдана, последний имел черты революции, хоть и незавершённой. Потому что первый майдан проходил под лозунгом «За всё хорошее против всего плохого», сейчас затолкаем Ющенко в президенты, и потекут молочные реки. А второй майдан имел чёткий характер нацистской революции.

С одной стороны, это был олигархический переворот, с другой – как ударную силу использовали нацистов. Соответственно, они стали движущей силой этого переворота.

Они не довели свою революцию до конца, то есть, власть в стране не перешла исключительно к нацистам – создался такой наци-олигархический ублюдок. И ни то, и ни другое», – сказал Ищенко.

Тем не менее, по его словам, Украина, хоть и в несколько иных масштабах, но строит нацистское государство.



«На Украине фашизм существует именно в своём нацистском обличии. Это не корпоративное государство Муссолини, это именно попытка создать национальное государство.

Единственное что, если Гитлер строил в Третьем рейхе всемирную империю германской нации, то Украина строит своё нацистское государство в виде хутора.

Это со стороны бывает смешно, но, в общем-то, румынский фашизм в ХХ веке тоже был такого хуторского разлива, крестьянского. И поэтому зачастую выглядел значительно более ужасным, чем германский нацизм», – объяснил политолог.

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