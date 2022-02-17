Русофобские «языковые патрули» вернулись на улицы Казахстана

В Казахстане вновь активизировались националисты и так называемые «языковые патрули», получающие поддержку со стороны властей. Причём среди них, как и в правящей элите, происходит размежевание на проназарбаевских и протокаевских, но и те, и другие ярые русофобы, и западники. И пока государство не поменяет к ним отношения, они будут активно использоваться разными группировками для проведения внутри страны политики тотальной дерусификации и создания из России образа врага.

Проблема в том, что установки на проведение последней волны декоммунизации и дерусификации были даны сначала Нурсултаном Назарбаевым, принявшим в 2018-м указ о переименовании улиц и населенных пунктов с идеологически устаревшими названиями, а затем и Касым-Жомартом Токаевым, который осенью 2020 года создал государственную комиссию по окончательной реабилитации басмачей, участников Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС.

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Более того, в январском номере газеты «Егемен Қазақстан» за 2021 год он выпустил программную статью под названием «Самое дорогое – это независимость», где официально признал «голодомор», а СССР объявил государством, устроившим «геноцид казахов».

Уже осенью прошлого года в парламенте были приняты знаменитые поправки в законы «О вывесках», что открывает ворота не просто к смене названий ресторанов и магазинов, но и для уничтожения всей русской топонимики в республике, так как в регионы были посланы чиновники «ономасты» с перечнем рекомендуемых исторических лиц для переименования оставшихся улиц и населенных пунктов. Более того, власти взяли на себя роль коллективного «языкового патруля», требуя от предпринимателей и граждан использовать в своих названиях правильный язык.

Эту начавшуюся кампанию, которая хорошо ложилась в рамках насаждаемого пантюркизма после образования 12 ноября 2021 года в Стамбуле Организации тюркских государств, подкосило только нынешнее кровавое январское побоище. Как известно, протестующие в те дни требовали сноса всех памятников Елбасы и переименования столицы, аэропортов, проспектов и площадей, названных в его честь, из-за чего правительственные «ономасты» резко осели на дно, притаившись в ожидании новых указаний.

И похоже, что такие указания вновь были спущены сверху, раз оживились «языковые патрули». Речь идет о новом организаторе «рейдов» блогере Диасе Кузаирове и ветеране таджикско-афганского конфликта Мурате Мухамеджанове, известного призывами убивать российских депутатов.

Он также является правой рукой бывшего парламентария от правящего Нур Отана Нуржана Альтаева, создавшего весной свою националистическую пантюркистскую партию «Ел тірегі».

Этот наци-блогер организовал походы вместе с молодчиками «ветеранами» по рынкам и магазинам с такими же провокационными выпадами, которые совершал ранее Куат Ахметов, сбежавший в Киев. Причем теперь им вообще ничего не грозит так как они действуют в рамках принятых поправок в закон «О вывесках» и выполняют роль неформальных ревизоров, помогающих государству в реализации законодательства.

Подобное говорит о том, что в Комитете национальной безопасности (КНБ) сменились кураторы нациков, так как прежние были отстранены или арестованы по обвинению в государственной измене и в подготовке переворота. А значит всё началось по-старому – очередные провокации, наращивание русофобской кампании в социальных сетях и националистических СМИ. Ведь надо понимать, что вся эта националистическая массовка была под жестким контролем спецслужб, и сейчас агентура приступила к выполнению задания.

Подобная активность нужна новым старым властям, чтобы отвлечь массы недовольной казахоязычной молодежи, протестность которой никуда не делась, на «вражеского соседа с Севера», а также на «пятую колонну» в лице русских и русскоязычных. С другой стороны, искусственно через ручных националистов создается атмосфера общественной поддержки новой волны переименований оставшихся еще старых улиц и населенных пунктов, носящих пока еще русские или советские названия.

Дело в том, что пока не поменяется идеологическая линия, направленная на построение моноэтнического государства, данный курс на дерусификацию и насаждение русофобских настроений будет только продолжен. Поэтому месячную передышку надо рассматривать только как период, когда администрация президента РК приходила в себя и не хотела создавать негативные прецеденты перед визитом Касым-Жомарта Токаева в Москву и Казань.

Но как данная линия вообще поменяется, если должность госсекретаря, отвечающая за идеологию, занял бывший помощник президента Ерлан Карин – покровитель всех националистических движений и филиала турецкой фашистской организации «Серые волки»? Как поменяется информационная повестка и будет осуществляться поддержка интеграционных процессов, если в кресло министра информации сел ярый русофоб Аскар Умаров? Каким образом будет остановлена латинизация казахского языка, когда министром образования оставлен выкормыш фонда Сороса Асхат Аймагамбетов, проводящий приватизацию средних школ, внедряющий западные методики образования и передающий вузы под управление американских университетов?

Нуржан Альтаев (справа) с руководством турецкой фашистской партии «Серые волки».

Налицо не просто инерция госаппарата, а продолжение прежней националистической политики по внедрению этноцентризма в качестве стержня всей системы и укрепления этнократии как главного атрибута независимости и суверенитета.

А это подкрепляется только посредством пересмотра и переоценки прежней совместной советской истории, которая представляется новым поколениям только в негативном ключе под видом необходимости проведения окончательной «деколонизации».

Естественно, что не распускается и созданная по указу президента Токаева государственная комиссия по окончательной реабилитации басмачей, участников туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС. Её теперь вместо бывшего комсомольского работника Крымбека Кушербаева занял по иерархии всё тот же национал-демократ и одновременно прозападный либерал Ерлан Карин.

Госсекретарь Ерлан Карин.

Так что следует ждать новых сюрпризов как от комиссии, так и от нового госсекретаря в духе разоблачения новых «преступлений большевизма» и империи, а также ускорения процесса подготовки законопроекта о реабилитации и признания «голодомора».

Это все дополняется новыми интересными элементами, а именно углублением раскола в правящей элите, когда теперь все олигархические финансово-промышленные группы в момент передела собственности и власти, а также в случае объявления внеочередных выборов и разрешения партийного строительства будут использовать националистическую и русофобскую карту. И теперь откровенные нацисты будут инструментом не только в руках администрации президента и КНБ, но и конкурирующих кланов.

Сейчас идёт своеобразное размежевание этноцентристов и националистов всех мастей на условно проназарбаевских и протокаевских. Дело в том, что похоже клан семьи Назарбаева за исключением группировки среднего зятя Тимура Кулибаева, поддержавшего действующего президента, взял курс на постепенное формирование своей «оппозиции». А соответственно, уже запускается процесс создания новых партий и организаций, а также СМИ и блогов в социальных сетях.

К такому проназарбаевскому пулу «оппозиции» можно отнести Нуржана Альтаева с его националистической пантюркистской партией «Ел тірегі» и Жанболата Мамая со своей национал-либеральной Демократической партией. Дело в том, что они не просто проводили разрешенные властями антироссийские и антикитайские митинги в стране, а были проектами по формированию прозападных партий, выступающих против интеграции, строительства АЭС и поддерживающих процесс вхождения в союз с Турцией как собственную «евроинтеграцию».

И этот проекты были одобрены непосредственно Нурсултаном Назарбаевым в 2020 году, так как именно он, будучи председателем Совета безопасности (и ранее на посту президента), определял, кто может выступать с инициативой о создании новых партий. Поэтому эти структуры сейчас способны плавно перетечь уже в новую в проназарбаевскую «оппозицию». Не зря соратники Альтаева и Мамая активно обличают «тирана и убийцу» Токаева и участвовали в поминальном митинге 13 февраля на площади Республики в Алма-Ате.

С другой стороны, появилась целая когорта нациков и исламистов, стремящихся угодить нынешнему президенту и уже выполняющих его указания в стенах парламента и за его пределами. Так депутат от партии Нур Отан и идеолог казахского национализма Айдос Сарым создал в Мажилисе целую группу парламентариев под названием «Жана Казахстан» («Новый Казахстан») и уже призвал депутата Даригу Назарбаеву уйти в отставку, так как она и её родственники участвовали в организации январских событий.

Айдос Сарым крайний слева в компании с Петром Залмаем в Вашингтоне

Но дело в том, что движение «Новый Казахстан» уже существовало во главе с Амиржаном Косановым, куда входил и Айдос Сарым, и главными её целями был запрет коммунистической идеологии, выход из ЕАЭС, признание «голодомора» и реабилитация нацистских коллаборационистов как борцов за национальное освобождение. Как видим многие из этих тезисов легли в основание официальной идеологии, а курировал и направлял эту группу с самого начала никто иной как агент американских спецслужб Петр Залмай, проживающий в Киеве.

Среди активных сторонников Касым-Жомарта Токаева значится и другой идеолог казахского этноцентризма Мухтар Тайжан, призывавший запретить празднование Дня Победы, закрыть Байконур и защищавший погромщиков дунган и того же наци-блогера и первого руководителя «языковых патрулей» Куата Ахметова.

Мухтар Тайжан во время майдана в Киеве в фуражке УПА.

Этот тревожный процесс концентрации вокруг президента многих статусных националистов отметил и известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев, предупреждающий о негативных последствиях для страны и общества от такого сближения и дружбы.

«Удручает то, что среди мобилизованных «прорабов перестройки» нездоровое чисто фигур, придерживающихся национал-популистской, пантюркистской и панисламистской идеологии. Для кого-то это, конечно, очень хорошо, но хотелось бы отметить, что у нас светское государство, а религиозный экстаз части чиновничества, олигархата и населения в условиях низкой культуры и образованности ведёт только к радикализации. Пантюркизм служит геополитическим интересам Анкары, которая сейчас продвигает не культурное или экономическое сотрудничество, а поддержку своих военно-политических интересов. А что касается националистической идеологии, то у нас она направлена не на улучшение и развитие нации и страны, а на архаизацию общественных отношений, однобокое переписывание истории, национальную и языковую дискриминацию, рост ксенофобских настроений. Это как раз те тенденции, которые ведут не к улучшению ситуации в стране, а к её деградации», – отметил в своём телеграм-канале Ашимбаев.

Подобный рост и активизация националистических, панисламистских и пантюркистских групп после январских событий, которые еще и размежевываются по принадлежности к определенным олигархам или чиновникам, способных перебегать из одного лагеря в другой, является предвестником серьезной политической дестабилизации в перспективе, так как борющиеся кланы будут использовать всю эту массовку в своей борьбе. Эти настоящие банды «ветеранов» и молодежных группировок, подготовленных еще КНБ, вполне способны устроить новые погромы наподобие Кордайских в феврале 2020-го.

Важно также отметить, что и протокаевские и проназарбаевские националисты одинаково прозападные и являются ярыми русофобами, готовые поддерживать информационные и политические кампании против интеграционных процессов и совместных индустриальных проектов и одинаково могут быть использованы Западом и Турцией для организации очередных межнациональных и внутриэлитных конфликтов.

Поэтому активизация борьбы против этих явлений, как и за закрытие комиссии по реабилитации пособников нацистов была и остается актуальной для Казахстана и всей Центральной Азии.