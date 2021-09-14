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14.09.2021 18:49 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Румыния, Скандал, Соотечественники, Средняя Азия, Украина
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Русофобы немедленно должны получать по зубам от России – Пучков

Новости УкраиныПравительство РФ должно давить на правительство Киргизии, чтобы те разобрались с русофобским нападением местного...

Правительство РФ должно давить на правительство Киргизии, чтобы те разобрались с русофобским нападением местного жителя на русскую девочку, и поступать таким образом при любых подобных случаях.

Об этом в интервью журналистке Диане Кади заявил российский писатель, публицист, переводчик, блогер Дмитрий Пучков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наконец, власть Российской Федерации очухалась и поняла, что ряд граждан появляться в России не должны категорически. Или недавно, какой-то балбес в Киргизии кинул калькулятором в русскоговорящую девчонку, потому что она говорила с ним на русском языке. Он требовал говорить на киргизском, у них такие языковые патрули.

Что должна делать Российская Федерация, если к русским проявляют такое отношение? Во-первых, российская власть должна надавить на киргизскую, поинтересовавшись: «А кто это такой, и что он себе позволяет? Давайте, вы нам публично расскажете, какие воспитательные меры в его адрес приняты», – сказал он.

Кроме того, российский публицист отметил, что для проявивших акты русофобии необходимо навсегда закрыть въезд в РФ.

«А после того, как киргизские власть разберутся с русофобом, разберёмся и мы: «Тебе, дорогой, въезд в Россию запрещён навсегда. Можешь ездить зарабатывать куда-нибудь рядом – в Казахстан, Узбекистан, Туркменистан… а в Россию ты больше не поедешь». Это абсолютно правильный подход, поднял хвост, открыл пасть – получи», – заключил Пучков.

Напомним, ранее в Алма-Ате заявили, что по всей Центральной Азии сейчас растут русофобские настроения, и это уже некий тренд, раскручиваемый прозападными НПО, поддерживаемый элитами и становящийся распространенным и модным среди молодёжи.

Кроме того, члены незарегистрированной партии «Другая Россия» провели в Москве у посольства Казахстана акцию «Обезумевший Казахстан».

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