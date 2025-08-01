Русская весна в Донбассе началась не со Стрелкова – ополченец

Максим Столяров.  
01.08.2025 21:38
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина


Если бы не позиция подавляющего числа населения Донбасса, выступившего против госпереворота 2014 года, никакой «российский десант» не смог бы разжечь восстания против киевского режима.

Об этом в эфире видеоблога «Лука Ебков» заявил боец ополчения Донбасса, автор тг-канала «Крупнокалиберный переполох» Алексей Смирнов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если бы не позиция подавляющего числа населения Донбасса, выступившего против госпереворота 2014 года, никакой...

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Ведущий удивился, что в украинской пропаганде упорно утверждают, что войну на Донбассе начали русские, несмотря на то, что даже ОБСЕ за все годы так и не подтвердили присутствие регулярных войск РФ в ДНР и ЛНР.

«У них своя правда. Всегда приятнее, когда на тебя напали, а ты обороняешься. Им очень хорошо дали понять, что всё, что происходит в Донецке, это делают русские, никакого сепаратизма нет, это всё исключительно русские приехали, всем оружие раздали. А то что там большая часть русскоязычного населения (как и в большей части Украины)?
Это никого не волновало.

Я тоже всё время хотел найти этих русских военных. Хотелось, а со мной сидели эти люди из местного населения, которые не поддерживали киевский режим, который шёл на них с танками. Это люди, которые пошли сначала с двустволками, потом с приобретённым оружием», – вспоминал Смирнов.

Однако бывшему бойцу напомнили, что экс-командир ополчения Донбасса Игорь Стрелков утверждал, что Русская весна началась именно с его выстрелов.

«Стрелков слишком высокого мнения о себе. А до этого там просто дебилы с оружием ходили, как бедуины в Египте? Рассказывал, что они там первые выгрузились, и к ним начали поступать. Кто бы к ним начал поступать, если бы это были просто левые русские, которые распечатали багажник – «Оружие будете брать? Да! А куда стрелять? Вон туда, в хохлов».

Так не случилось бы. Настроения все были абсолютно понятные. Это был регион, который вспыхнул, там все настроения были против майдана», – возразил экс-ополченец.

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