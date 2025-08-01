Если бы не позиция подавляющего числа населения Донбасса, выступившего против госпереворота 2014 года, никакой «российский десант» не смог бы разжечь восстания против киевского режима.

Об этом в эфире видеоблога «Лука Ебков» заявил боец ополчения Донбасса, автор тг-канала «Крупнокалиберный переполох» Алексей Смирнов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий удивился, что в украинской пропаганде упорно утверждают, что войну на Донбассе начали русские, несмотря на то, что даже ОБСЕ за все годы так и не подтвердили присутствие регулярных войск РФ в ДНР и ЛНР.

«У них своя правда. Всегда приятнее, когда на тебя напали, а ты обороняешься. Им очень хорошо дали понять, что всё, что происходит в Донецке, это делают русские, никакого сепаратизма нет, это всё исключительно русские приехали, всем оружие раздали. А то что там большая часть русскоязычного населения (как и в большей части Украины)?

Это никого не волновало. Я тоже всё время хотел найти этих русских военных. Хотелось, а со мной сидели эти люди из местного населения, которые не поддерживали киевский режим, который шёл на них с танками. Это люди, которые пошли сначала с двустволками, потом с приобретённым оружием», – вспоминал Смирнов.

Однако бывшему бойцу напомнили, что экс-командир ополчения Донбасса Игорь Стрелков утверждал, что Русская весна началась именно с его выстрелов.