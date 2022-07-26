Русские войска выбили ВСУ из крупнейшей на Украине ТЭС

26.07.2022  17:41 (Мск), Луганск
Сергей Вредников.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина, Энергетика
Новости Украины

Углегорская ТЭС в Светлодарском районе ДНР, которую ВСУ пытались использовать как крепость, без особых разрушений перешла под контроль союзных сил.

Об этом в своём телеграм-канале сообщил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Углегорская ТЭС в Светлодарском районе ДНР, которую ВСУ пытались использовать как крепость, без особых...

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«Штурмовые отряды «ЧВК Вагнера» сегодня утром заняли всю территорию Углегорской теплоэлектростанции. С 22 мая ее удерживали подразделения ВСУ, отступившие из Светлодарска и окрестных населенных пунктов из-за угрозы окружения», – сообщил Киселёв.

Также в сети появился видеоролик, где боец свидетельствует, что на момент 26 июля 10 часов утра Углегорская ТЭС перешла под контроль русских освободителей.

Отметим, что Углегорская ТЭС – одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций.  С началом боевых действий на Донбассе, станция оказалась в прифронтовой зоне и перешла на режим работы с использованием минимально допустимого состава оборудования. Примечательно, что на кадрах чётко видно, что в ходе освободительной спецоперации инфраструктура ТЭС практически не пострадала.

Военно-аналитический телеграм-канал «Рыбарь» также отмечает, что судя по внутреннему состоянию, штурм произошёл с минимальными разрушениями на объекте, несмотря на ожесточённое сопротивление ВСУ и обстрелы украинской артиллерии по станции после начала зачистки.

«Основные строительные конструкции и инженерные системы станции находятся в удовлетворительном состоянии. Турбины и компрессоры, вероятно, имеют высокую степень износа и нуждаются в модернизации.

Предварительный прогноз — станция может быть восстановлена и введена в эксплуатацию после технического обследования и капитального ремонта», – пишут авторы канала.

Тем не менее, отмечается, что после бегства ВСУ в перспективе планируется капитальный ремонт объекта.

«В случае прорыва обороны на линии Соледар-Бахмут и отступления ВСУ к Славянско-Краматорской агломерации можно успеть провести первичный ремонт до начала зимы. А уже позже появится возможность приступить к поочередному капитальному ремонту каждого блока по отдельности», – говорится в сообщении.

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